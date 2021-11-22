Бегство российских денег на Кипр ускорилось втрое 3 22.11.2021, 15:54

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Река офшорных денег снова выходит из берегов.

И это несмотря на пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения, которым власти РФ надеялись затормозить отток капитала.

Федеральная налоговая служба фиксирует резкий рост платежей из России в адрес Кипра, сообщил в интервью РБК глава ведомства Даниил Егоров.

За 9 месяцев 2021 года российские юрлица отправили на Кипр 311,4 млрд российских рублей в виде дивидендов - втрое больше, чем за тот же период годом ранее (102,6 млрд).

«Это достаточно большой объем», - констатировал Егоров. Деньги уходят в капитал офшорных структур, где российский бизнес предпочитает парковать прибыли, не рискуя сохранять их в стране или инвестировать в развитие.

Кипр остается самой популярной «копилкой» российских капиталов: по состоянию на 1 апреля в виде прямых инвестиций на полуостров было выведено 168,24 млрд долларов (согласно оценке ЦБ) - сумма, в 7 раз превышающая кипрский ВВП. За последние 7 лет она выросла на 15 млрд долларов, несмотря на многочисленные призывы к деофшоризации и апелляции к патриотизму, адресованные бизнесу властью.

Общий отток капитала из России за январь-сентябрь 2021 года вырос на 48% и достиг 59 млрд долларов. Накопленным итогом за 12 месяцев из страны «утекло» 70 млрд долларов - рекордная сумма с присоединения Крыма в 2014 году.

Отток капитала в виде прямых инвестиций за рубеж, под которым «маскируется» эвакуация прибылей в офшорные юрисдикции, достиг 30 млрд долларов за последние 4 квартала и в 5 раз превысил показатель 2020 года.

Впрочем, резкий рост связан с аномалиями пандемии: обвал экономики и российского рубля в прошлом году оставил куда меньше денег для «парковки» на зарубежных счетах. Отток через ПИИ по сути вернулся к своим обычным уровням, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Его сумма - около 30 млрд долларов ежегодно - сохраняется стабильной на протяжении долгих лет, невзирая ни на какие изменения политики.

Структура и динамика потоков капитала указывает на низкий аппетит к капиталу внутри страны, а вместе со внешними ограничениями это давит на российский рубль и держит недооцененным, говорит Долгин.

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