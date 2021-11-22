СБУ задержала одного из организаторов «референдума» в Донецкой области в 2014 22.11.2021, 16:30

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Фото: СБУ

Идет досудебное расследование для установления всех причастных к преступлениям против Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) продолжает комплексные меры по разоблачению участников подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. В Донецкой области задержан один из организаторов местного псевдореферендума 2014 года, - сообщается в заявлении СБУ.

Злоумышленник призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой «ДНР». Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний.

Установлено, что противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками. Задокументированы факты их провокационных действий на территории Великоновоселковского района.

Впоследствии злоумышленник покинул подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области и длительное время скрывался от правосудия во временно оккупированном Крыму.

В 2017 году следователи органов безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

В ходе следственно-оперативных действий была получена информация о том, что злоумышленник вернулся по личным делам на подконтрольную украинским властям территорию региона. Сотрудники СБУ установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

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