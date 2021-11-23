Синоптики рассказали, какой будет грядущая зима в Беларуси 1 23.11.2021, 9:58

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Снега выпадет больше, чем обычно.

Грядущая зима обещает быть снежной и чуть мягче обычного. Об этом сообщил в эфире телеканала ОНТ известный белорусский синоптик, ведущий программы «Метеогид» Дмитрий Рябов.

В предстоящем сезоне преимущественно ожидается преобладание циклонов с осадками в виде снега и характерной пасмурной погодой.

Средний температурный фон будет на 1−1,5 градуса превышать климатическую норму. Декабрь и февраль при этом прогнозируются немного теплее положенного, а январь окажется близким к норме — самым морозным. Характер метеоусловий будет крайне неустойчивым, время от времени умеренные морозы будут сменяться оттепелями.

В предстоящий зимний сезон среднее количество осадков ожидается выше климатической нормы. В среднем за зиму в Беларуси выпадает 115 мм осадков. Конечно, чаще всего в виде снега, но при оттепелях будут отмечаться дожди и дожди с мокрым снегом. Не обойдется и без метелей, сильного ветра, туманов и гололедицы.

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