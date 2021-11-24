Польская полиция показала, как прошла ночь на границе возле базы мигрантов 2 24.11.2021, 8:59

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Усиленную вахту несут все службы.

Польская полиция опубликовала последние вести с границы, где белорусские власти превратили логистический центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

Ночная смена полиции дежурит у границы совместно с Погранслужбой Польши и Войском Польским.

«Сегодня было спокойно. Пожелаем друг другу, чтобы и ближайшая ночь, и последующие дни, недели, месяцы и годы тоже были спокойны», — сообщила польская полиция.

Nocna zmiana czuwa przy granicy wspólnie z @Straz_Graniczna i #WojskoPolskie🇵🇱

Dzisiaj było spokojnie. Życzmy sobie nawzajem, aby i najblizsza noc i kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata również były spokojne✊🏻✊🏻#NaStrazyGranicy #POMAGAMYiCHRONIMY#MuremZaPolskimMundurem pic.twitter.com/ikCvWNAOT3 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 23, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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