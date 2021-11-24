закрыть
24 ноября 2021, среда, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польская полиция показала, как прошла ночь на границе возле базы мигрантов

2
  • 24.11.2021, 8:59
  • 5,462
Польская полиция показала, как прошла ночь на границе возле базы мигрантов

Усиленную вахту несут все службы.

Польская полиция опубликовала последние вести с границы, где белорусские власти превратили логистический центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

Ночная смена полиции дежурит у границы совместно с Погранслужбой Польши и Войском Польским.

«Сегодня было спокойно. Пожелаем друг другу, чтобы и ближайшая ночь, и последующие дни, недели, месяцы и годы тоже были спокойны», — сообщила польская полиция.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип