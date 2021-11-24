Польская полиция предотвратила прорыв границы агрессивными мигрантами в районе Стажина
- 24.11.2021, 12:37
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Полицейские со щитами закрыли пролом в разрушенном заборе.
Ночное вмешательство польских полицейских позволило предотвратить ночной прорыв границы агрессивными мигрантами в районе Стажина.
Об этом сообщила полиция Подлясья.
Nocna interwencja policjantów @PolskaPolicja w okolicach Starzyny.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/jn2lXLxzIJ— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 24, 2021
Во время ночной интервенции мигрантов и белорусских силовиков на границе полицейские помогли двум раненым гражданам Ирака. Один из них с травмой ноги попал в больницу.
Podczas nocnej interwencji na granicy w Starzynie specjalsi @Policja_KSP @DPolicja pomogli dwóm rannym obywatelom Iraku. Jeden z nich z urazem nogi trafił do szpitala. #NaStrażyGranicy pic.twitter.com/5aNMeUZlzg— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 24, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.