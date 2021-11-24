Премьер Польши: Если атаки режима Лукашенко усилятся, мы воспользуемся экономическими санкциями 4 24.11.2021, 20:31

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Матеуш Моравецкий

Варшава и Париж обсудили миграционный кризис на границе с Беларусью.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретился 24 ноября в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой переговоров стала ситуация на польско-белорусской границе, передает «Радио Польша».

«Если атаки с белорусской стороны усилятся, мы воспользуемся экономическими санкциями», — сказал после встречи с Макроном Моравецкий.

25 ноября премьер-министр Польши встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Матеуш Моравецкий заявил, что во время своего завтрашнего визита в Германию он будет говорить об энергетической безопасности в контексте газопровода Nord Stream 2 («Северный поток – 2»). Премьер-министр Польши отметил, что этот газопровод может стать еще одним элементом давления со стороны России на ЕС: «Сейчас отчетливо видно, что за манипуляциями ценами на газ стоит «Газпром» — главный инструмент в руках президента Путина».

На 26 ноября запланирована встреча премьер-министра Польши с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

На днях Моравецкий встретился с руководителями Литвы, Латвии, Эстонии, Венгрии, Чехии, Словакии и Хорватии.

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