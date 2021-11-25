Доллар продолжает расти: в Беларуси началась обвальная девальвация? 25.11.2021, 8:11

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Курс американской валюты в ближайшее время может значительно вырасти.

23 ноября в Беларуси сильно выросли курсы доллара и евро: на наибольшие за 4,5 месяца проценты 1-дневного роста. Но это было во многом связано с еще большим ростом курса доллара в России – сильным падением российского рубля, который оказывает самое значительное влияние на рубль белорусский, пишет «Инфобанк».

Была предпринята единственно возможная попытка ограничить рост доллара в Беларуси – опустить курс российского рубля до минимального экономически обоснованного значения (вероятно, это 3,3600 BYN/RUR – судя по тому, что в ходе вчерашних торгов регулятором не было дано RUR-рублю упасть ниже этого курса).

При этом стоимость валютной корзины Нацбанка изменилась (выросла) незначительно на фоне сильнейших курсовых изменений валют, входящих в эту корзину: белорусский рубль вчера поэтому, «корзинному», критерию ослабел совсем немного.

То есть, вчера регулятором было сделано все возможное для предотвращения обрушения белорусского рубля к доллару – на недопустимо большой процент ослабления. Но шансов вообще, полностью удержать доллар от удорожания не было.

Вчерашний сильный рост доллара в Беларуси был обоснованным: это – результат влияния еще более сильного роста доллара в России, что в рамках валютной корзины Нацбанка не могло не привести к ослаблению белорусского рубля к главным мировым валютам.

Поэтому можно было прогнозировать, что сегодня, 24 ноября, доллар в Беларуси вырастет только в случае дальнейшего подъема доллара в России. Возможен будет даже откат, если откатится назад доллар в России.

И к этому все шло: вечером 23-го резко подорожала нефть, а индекс доллара опустился. А это хорошее подспорье для «реванша» – российскому рублю подорожать к доллару.

Что и произошло: утром 24-го доллар в России уже дешевле: если вчера он достигал 75 R/$ (официальный курс ЦБ РФ на сегодня 74,8327 R/$), то сегодня –74,4 R/$ (официальный курс ЦБ РФ на завтра 74,3726 R/$).

Однако, несмотря на, хоть и совсем небольшой, откат курса доллара в России, в Беларуси доллар снова сильно подорожал. Ну и, естественно, резко подорожал и российский рубль – причем на рекордный за много месяцев процент 1-дневного роста.

При этом очень сильно, на рекордный в этом году процент, выросла стоимость валютной корзины Нацбанка: белорусский рубль сегодня ослабел, в целом, более значительно, чем вчера, несмотря на то, что доллар и евро выросли не так сильно.

По итогам валютных торгов на БВФБ 24 ноября:

курс доллара – 2,5268BYN/$, вырос на 0,533% (вчера – +0,964%)

курс евро – 2,8388BYN/€, вырос на 0,325% (вчера – +0,744%)

курс российского рубля – 3,395BYN/100RUR, вырос на 1,009% (вчера – упал на 0,732%)

стоимость валютной корзины – 0,29979BYN, выросла на 0,729% (вчера – +0,042%).

Таким образом, за 2 дня в Беларуси произошло ослабление белорусского рубля, которое стало одним из сильнейших после девальвации августа 2020 года.

Что это – начало очередной девальвации или временный курсовой скачок, после которого возможен курсовой откат?

Пока мы склоняемся ко второму варианту – что BYN-рубль просто следует за R-рублем: тот скачок доллара, что должен был быть в Беларуси вчера, а он должен быть более сильным, таким как в России, белорусский регулятор всего лишь «растянул» на два дня.

А курс российского рубля был возвращен к значению, которое было до всего этого. То есть поводом для такого сильного 2-хдневного (23-24 ноября) роста курса доллара в Беларуси стал сильнейший вчера (23 ноября) рост курса доллара в России.

В ходе валютных торгов БВФБ рухнувший к доллару российский рубль опускался вчера до 3,3600 BYN/100RUR, но не ниже: Нацбанк невольно показал экономически обоснованную допустимую нижнюю границу курса российской валюты в Беларуси.

22 и 23 ноября были самые большие за 7 месяцев проценты падения российского рубля в Беларуси за день. А сегодня, 24-го – самый большой за 7 месяцев процент роста за день.

Курс российского рубля 24 ноября – 3,3950BYN/100RUR (вчера – 3,3611BYN/100RUR – это был минимум за 12 месяцев).

Доллар США– основная иностранная и главная учетная валюта в Беларуси – подорожал по итогам сегодняшних торгов на 0,533% после вчерашнего подорожания на 0,965% (это был наибольший процент дневного роста с 8 июля).

Курс доллара на бирже сегодня, 24 ноября –2,5268BYN/$(вчера – 2,5134BYN/$).

Тем не менее, американская валюта в Беларуси остается дешевле, чем в начале года – на 2,02%: падение за 328 дней 2021-го – 2,25% годовых.

Евро, который в ноябре чаще падает, чем растет, вчера подорожал с наибольшим с 8 июля процентом (+0,744%), и сегодня – тоже, но уже менее сильно, на 0,325%.

По итогам торгов на БВФБ 24 ноября, курс евро – 2,8388BYN/€ (вчера – 2,8296BYN/€).

За 328 дней с начала года падение европейской валюты к белорусскому рублю 10,4% (это: -11,6% годовых), что намного больше падения доллара в Беларуси за это же время.

Трехвалютная корзина Нацбанка– основной ориентир и критерий оценки и определения движения белорусского рубля– вчера, 23 ноября, на фоне сильнейших ростов и падений валютных курсов, изменилась в цене совсем незначительно – подорожала лишь на 0,069%.

Вчера рост доллар и евро был компенсирован падением российского рубля: белорусский рубль по валютной корзине ослабел совсем немного.

Зато сегодня, 24-го, корзина подорожала рекордно в этом году – на 0,729%: белорусский рубль сегодня ослабел на самый большой в 2021 году 1-дневный процент.

В результате, стоимость валютной корзины Нацбанка составила 0,29979 BYN (вчера было0,29762 BYN), приблизившись тем самым к 0,30000 BYN – некогда критической точки, через которую корзина перешагнула в октябре, дешевея чуть ли не с каждым днем.

Перешагнет ли корзина эту точку в обратном направлении – станет известно в ближайшее время. А ведь 12 дней назад, 12 ноября, был 14-месячный минимум – 0,29706 BYN.

Относительно начала 2021 года валютная корзина сейчас на 4,06% дешевле (падение цены корзины за 328 дней – 5,17% годовых): белорусский рубль укрепился за это время.

Итак, за два дня белорусский рубль сильно ослабел: вчера – особенно сильно к доллару и евро, сегодня особенно сильно – к российскому рублю и в целом по валютной корзине.

Ноябрь – худший месяц для белорусского рубля со времени прошлогодней августовской девальвации: доллар, традиционно являющийся основной у белорусов учетной валютой, подорожал очень сильно, что не дает надежд BYN-рублевым вкладчикам, как в последние семь месяцев, увеличить долларовый эквивалент своих BYN-вкладов.

За период с 1 по 24 ноября:

доллар США – подорожал на 4,30% (+65,4% годовых)

евро –подорожал на 0,55%(+8,35% годовых)

российский рубль – подешевел на 1,20%(-18,3% годовых)

валютная корзина –подорожала на 0,77%(+11,7% годовых).

Как видно на графике, белорусский рубль весь ноябрь плотно ориентируется по валютной корзине Нацбанка: ее стоимость все время держалась возле значения начала месяца.

Но после сильного ослабления российского рубля было решено за два дня так же ослабить и белорусский рубль – то есть переориентировать курсообразование на российский рубль.

Это значит, что с восстановлением российской валюты, если оно вообще будет, возможно и частичное восстановление (снижение) курсов доллара и евро в Беларуси. Как и возврат к былой, что была несколько дней назад, стоимости валютной корзины.

Однако, могут быть факторы, которые будут препятствовать курсовому откату: тот сильный рост курса доллара, что произошел в Беларуси за два дня – на 1,5%, а это 270% годовых, да еще на фоне продолжающегося кризиса на польско-белорусской границе, что сильнейшим образом ухудшило внешнеполитическую ситуацию, да еще с приближением санкций США – может вызвать резкое увеличение спроса населения на иностранную валюту.

И если в ближайшие дни ослабление белорусского рубля продолжится, особенно в случае, если российский рубль, наоборот, будет укрепляться, значит, начали действовать факторы более фундаментальные, нежели просто ориентация на российский рубль.

То есть в ближайшие дни станет уже более понятно насчет ситуации последних двух дней: что это – начало длительного ослабления белорусского рубля – постепенной девальвации, или же просто временный скачок курса доллара из-за такого же скачка доллара в России.

На 16 часов по минскому времени доллар в России снова немного подрос – до 74,7 $/R, но в большей степени из-за того, что сам доллар США достиг нового, уже почти 17-месячного максимума индекса USDX, поднявшегося до 96,7 пунктов – впервые с начала июля 2020-го.

Если рост продолжится, завтра в Беларуси доллар снова может заметно подорожать.

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