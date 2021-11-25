Этот бред у России властью зовется 5 Telegram-канал «СерпомПо»

25.11.2021, 10:44

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Хотелось бы возразить, да нечего.

Новое свидетельство подготовки к войне с Украиной — заявление секретаря Совбеза РФ Патрушева-старшего:

«Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты … В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».

Вчера Песков говорил о якобы провокационных действиях украинских военных. Сегодня Патрушев с пламенем подошел. Причем, откуда может «полыхнуть», вспоминая 2014 год, Крым и Донбасс, вполне понятно.

Живущий в Украине журналист Матвей Ганапольский написал:

«Я бы относился к словам Патрушева как к маниакальному бреду марсианина, знающего Землю только по мутным фоткам плохого телескопа, если бы не важная поправка — он один из топ-чиновников, определяющих российскую политику и, как многие говорят, один из ближайших друзей Путина. … Именно вот этот бред Патрушева наиболее опасен, потому что это явно и есть доказательство того, что Россия готовится к большой войне».

Хотелось бы возразить, да нечего.

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