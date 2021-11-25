Лукашенко захотел, чтобы ЕС оплачивал вывоз мигрантов из Беларуси

Лукашенко захотел, чтобы ЕС оплачивал вывоз мигрантов из Беларуси24
- 25.11.2021, 19:09
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Синепалый заявил, что у режима нет денег.
Вывоз авиарейсами мигрантов из Белоруссии на родину должен оплачивать Евросоюз. Об этом заявил в четверг Лукашенко.
"Что там этот рейс стоит? Некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - сказал он.
Лукашенко напомнил, что в четверг планировался эвакуационный рейс мигрантов в Ирак. "Что-то самолет сегодня не прислали", - отметил диктатор, услышав в ответ, что данный авиарейс не был оплачен. "Пусть европейцы заплатят. Вот мерзавцы: им и деньги выдели, и миллионы, и тысячи. Ни одной копейки сюда не поступило денег", - констатировал Лукашенко. "Не надо нам. Пока кормим и поим мы этих людей", - добавил он.
Лукашенко заявил, что режим не препятствуют выезду мигрантов из Беларуси. "Хотят уехать - пожалуйста", - сказал узурпатор.