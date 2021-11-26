Фотофакт: С какими лицами мигранты смотрят на Таракана в Брузгах

Фотофакт: С какими лицами мигранты смотрят на Таракана в Брузгах3
- 26.11.2021, 12:39
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Обстановка в лагере на границе накаляется.
Сегодня Таракан посещает лагерь мигрантов в логистическом центре «Брузги».
«Почему-то радостными их лица не назовешь», — сообщает «Еврорадио» о реакции мигрантов на визит узурпатора, по распоряжению которого их избивают, бросают на колючую проволоку и кормят просроченными заплесневелыми консервами.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.