Фотофакт: С какими лицами мигранты смотрят на Таракана в Брузгах 3 26.11.2021, 12:39

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Обстановка в лагере на границе накаляется.

Сегодня Таракан посещает лагерь мигрантов в логистическом центре «Брузги».

«Почему-то радостными их лица не назовешь», — сообщает «Еврорадио» о реакции мигрантов на визит узурпатора, по распоряжению которого их избивают, бросают на колючую проволоку и кормят просроченными заплесневелыми консервами.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

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