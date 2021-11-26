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Бывшие агенты Моссада будут защищать Lidl от хакерских атак

  • 26.11.2021, 13:01
Бывшие агенты Моссада будут защищать Lidl от хакерских атак

В Германии усилились кибератаки на крупные торговые сети.

Немецкая группа Schwarz хочет защитить свои фирмы Lidl и Kaufland от усиливающихся хакерских атак. Для этого будет нанята израильская компания XM Cyber, специализирующаяся на IT – безопасности, сообщает Бизнес-портал «Business Insider Deutschland» (BID). Стоимость этих инвестиций составляет около 700 миллионов долларов.

Фирма XM Cyber, занимающаяся безопасностью интернет-систем, была основана Тамиром Пардо - бывшим главой израильской разведки. «Чтобы защитить Lidl от атак, XM Cyber разработала платформу, предназначенную для выявления уязвимостей внутри сетей компании и автоматического их исправления», – описывает BID.

Все больше торговых сетей становятся жертвами хакерских атак, в Германии жертвами атак стали известные сети Bauhaus, Gerry Weber и сеть супермаркетов Tegut. Чаще всего целью киберпреступников является захват данных с целью вымогательства денег у атакованной компании.

«Это не должно произойти с группой Schwarz», - подчеркивает BID. Чтобы противостоять таким атакам, крупнейшая торговая группа в Европе, владелец флагманских сетей Lidl и Kaufland, сделала выводы и решила инвестировать 700 миллионов долларов в израильскую компанию по ИТ-безопасности, которая будет защищать ее сети от хакерских атак.

Два сотрудника Пардо также работали в Моссаде в прошлом. «Знания и сила инноваций бывших агентов Моссада теперь должны помочь Лидлу и Кауфланду защитить себя от потенциальных атак», - комментирует BID.

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