В Чехии ввели чрезвычайное положение из-за вспышки COVID-19 26.11.2021, 13:03

1,228

Количество зараженных стремительно возросло с начала ноября.

Из-за роста числа заболевших коронавирусом правительство Чехии с 26 ноября ввело в республике режим чрезвычайной ситуации, сообщает УНН.

Как сообщается, чрезвычайное положение продлится в течение 30 дней. Оно предусматривает следующие ограничения: отмену рождественских ярмарок и проведение массовых культурно-спортивных мероприятий с участием более 1 тыс. человек.

Кроме того, рестораны, бары и клубы будут закрыты с 22:00 до 04:59. Людям запрещено употреблять алкоголь в общественных местах.

Отметим, что чрезвычайное положение, связанное с коронавирусом, в Чехии впервые ввели 12 марта прошлого года. Второе ЧП было введено 5 октября прошлого года, оно продолжалось до 11 апреля.

Количество новых больных коронавирусом в Чехии стремительно возросло с начала ноября. Почти 26 тыс. случаев во вторник, 23 ноября, стали рекордными за все время пандемии.

Также в Чехии зафиксировали три случая заражения вариантом AY 4.2 штамма коронавируса "Дельта". Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в настоящее время сосредоточился на этом подварианте, чтобы увидеть, может ли он быть более устойчивым к вакцинации или лечению.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».