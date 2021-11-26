«Хотите идти в Европу — идите. Мы не будем вас задерживать» 24 26.11.2021, 13:09

10,190

фото: belta

Лукашенко готовит новый прорыв мигрантов в Польшу.

Лукашенко посетил транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где размещены нелегальные мигранты, нападающие по ночам на границу с Польшей. Он выступил перед ними и пообещал поддержку тем, кто по-прежнему будет желать попасть в Германию, сообщает «Наша Нива».

Диктатор сказал, что насильно их отправлять в Ирак белорусская сторона не будет.

«Если вы захотите идти в Европу, пройдете — идите. Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, связывать руки, грузить в самолет и отправлять на родину. Вот и вся философия», — сказал диктатор.

Лукашенко подбодрил мигрантов тем, что около 200 нелегалов ежедневно попадают в страны ЕС.

«Кто хочет двигаться в западном направлении — это ваше право. Мы не будем вас ловить, избивать и удерживать за колючей проволокой», — сказал Лукашенко.

«Если немцы и поляки меня не услышат — я не виноват. Мы будем с вами делать так, чтобы выполнить все ваши пожелания. Это не популизм. Будет так, как я здесь сказал», — заявил диктатор.

Также Лукашенко заявил, что зимой и весной может быть еще больше нелегалов на границе.

«Я думаю, мы решим вашу проблему», — сказал мигрантам диктатор.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».