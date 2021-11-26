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Медики назвали главную особенность штамма «Дельта+»

  • 26.11.2021, 14:36
  • 5,824
Медики назвали главную особенность штамма «Дельта+»

Новая разновидность коронавируса редко вызывает симптомы.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, в котором сравнили характеристики штамма Delta и его подвариантов коронавируса. Оказалось, что новый штамм редко вызывает симптомы.

Об этом пишет cursorinfo.co.il.

Авторы исследования проанализировали результаты анализов ПЦР, проведенных в период с 19 октября по 5 ноября 2021 года у 100 112 человек, из которых 1399 оказались положительными. Наибольшее внимание было уделено ветви AY.4.2 (Дельта-плюс).

Исследование показало, что только у 33% людей, инфицированных этим вариантом штамма дельта, наблюдались классические симптомы COVID-19: потеря или изменение обоняния и вкуса, лихорадка и кашель.

По словам соавтора исследования Кристал Доннелли, эта особенность может быть как обнадеживающей, так и негативной.

По ее словам, отсутствие кашля может уменьшить распространение вируса через капли слюны, но, с другой стороны, склонность к бессимптомности может увеличить частоту заболевания.

«Очевидно, что люди ждут появления симптомов, прежде чем сдать анализы и выяснить, инфицированы они или нет. Однако отсутствие симптомов может способствовать передаче вируса», — пояснил соавтор исследования.

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