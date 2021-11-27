В Бельгии будут раздавать виртуальные деньги детям, которые ходят в школу пешком или на велосипеде 27.11.2021, 19:19

Таким образом власти хотят мотивировать молодежь к отказу от использования неэкологичного транспорта.

Школьники из Генка (Бельгия) будут получать виртуальные деньги, если они добираются до школы пешком или на велосипеде. Эти деньги дети смогут потратить на оплату членского взноса в городской библиотеке или абонемента в бассейн или другую секцию, пишет «Евро пульс».

Чтобы отслеживать перемещения школьников, им выдадут специальные датчики, которые нужно будет прикрепить к рюкзаку. Они будут замерять скорость движения ребенка и по ней анализировать то, каким способом ребенок добрался до школы.

Кроме того, датчики будут оценивать пройденное до школы расстояние. Чем больше будет это расстояние, тем больше виртуальных денег получит школьник.

Таким образом мэрия Генка хочет мотивировать молодых горожан к отказу от использования неэкологичного транспорта в будущем – в частности, от автомобилей (как сообщал «Европульс», они ответственны за 72% транспортных выбросов парниковых газов в Европе.)

Кроме того, с помощью нового проекта город собирается внести вклад в общую цель Евросоюза, который планирует добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

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