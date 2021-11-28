В Иране проходят масштабные протесты из-за нехватки воды 2 28.11.2021, 14:07

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В стране также произошла забастовка фермеров.

Десятки людей, митинговавших против государственной политики управления водными ресурсами, получили ранения во время жесткого подавления протестов в иранском городе Исфахан. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на видеозаписи и свидетельства очевидцев.

26 ноября полиция применила дубинки и слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся в пересохшем русле реки Зайендеруд. Официальных данных о жертвах не было, однако источники издания сообщают о десятках раненых. Кроме того, NYT ссылается на опубликованные в соцсетях видеозаписи, на которых видны мужчины и женщины со следами побоев на лице. Также на кадрах можно увидеть мужчину с красными пятнами, напоминающими следы от резиновых пуль, указывает издание.

Во время подавления протестов пострадали также несколько полицейских, один из которых получил множественные ножевые ранения. Кроме того, некоторые митингующие забрасывали силовиков камнями и скандировали лозунги «Позор вам», «Смерть диктатору» и «Смерть Хаменеи». Речь идет о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи.

Арабский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на правозащитников отмечает, что количество задержанных доходило до 120. При этом он утверждает, что в столкновениях с полицией могли погибнуть три человека.

По сообщениям жителей, в Исфахане и Хузестане во время протестов была нарушена работа мобильной связи и интернета.

Двухнедельные протесты

Протесты из-за нехватки воды проходят в центральных провинциях Ирана больше двух недель и уже были ознаменованы столкновениями с полицией. Десятки тысяч человек требуют от правительства страны восстановить приток воды в реку Зайендеруд – некогда самую полноводную в регионе, но пересохшую из-за засухи и многолетнего бесконтрольного использования водных ресурсов. Нехватка влаги сильнее всего бьет по фермерам, которым нечем орошать свои сельскохозяйственные угодья.

По информации иранского новостного агентства Fars, фермеры из Исфахана, начавшие свои акции протеста неделей ранее, завершили демонстрации 25 ноября, достигнув договоренностей с властями. В то же время демонстранты, которые вступили в столкновения с полицией 26 ноября, судя по одежде, на фермеров похожи не были. В Fars предположили, что эти протесты были организованы уже не фермерами, а группами, ведущими борьбу против иранского руководства.

Протестующие фермеры, впрочем, сказали корреспонденту NYT, что заявление о прекращении сидячей забастовки было опубликовано под давлением властей. В действительности же, считают митингующие, никакой договоренности достигнуто не было, так как правительство не предприняло каких-либо шагов для решения проблемы с водой.

Как сообщил изданию 47-летний фермер по имени Хасан Таковоли, вооруженные силовики пришли в лагерь протестующих в пересохшем русле Зайендеруда в Исфахане рано утром. Они объявили через мегафон, что у демонстрантов есть десять минут на эвакуацию, после чего подожгли палатки фермеров, применили слезоточивый газ и начали стрелять в воздух.

Засуха и распределение ресурсов

Иран сталкивается с растущими проблемами из-за засухи, изменения климата и государственной политики управления водными ресурсами. В случае Исфахана вода из Зайендеруда отводилась по подземным трубам от сельскохозяйственных угодий в промышленные комплексы в пустынной провинции Йезд и в священный город шиитов Кум для питьевых нужд.

Эколог и экс-глава департамента окружающей среды Ирана назвал сложившуюся в стране ситуацию «водным банкротством».

«Люди вверх и вниз по течению Зайендеруда просят воды для всех. Но это невыполнимая миссия», – признал он.

По оценкам Метеорологической организации Ирана, около 97% территории государства в той или иной степени сталкивается с засухой. В 2021 году страна пережила самое засушливое лето за последние 50 лет: температура в Тегеране превышала 40°C, а на юге Ирана достигала 55°C. Экстремальная жара вызвала нехватку воды по всей стране и в июне спровоцировала веерное отключение электроэнергии, из-за которого Тегеран, Решт, Бабольсае, Гамшехр и другие города на несколько дней остались без света.

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