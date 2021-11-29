Лукашенко делает ставку на сирийцев? 6 29.11.2021, 9:44

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Башар Асад

Диктатор Асад также не заинтересован в возвращении граждан своей страны домой.

Депутат парламента Курдистана, член парламентского комитета по связям с курдской диаспорой Чия Шариф (Chiya Sharif) сообщает в своем твиттере, что только в Курдистан из Беларуси уже вернулось 2.350 человек. Ранее речь шла об около 1.900 гражданах Ирака, которые улетели из Беларуси, пишет в Telegram историк Александр Фридман.

А вот эвакуационный рейс авиакомпании Cham Wings из Минска в Дамаск, о котором писала лондонская арабская газета Asharq Al-Awsat, вчера так и не состоялся. Если рейсы из Минска в Багдад и Эрбиль будут, по всей видимости, продолжаться, то на сирийском направлении продолжает царить затишье. И эту особенность легко объяснить: сирийцы белорусским властям сейчас гораздо важнее иракцев.

Официальный Минск не теряет надежду отправить определенную часть мигрантов в ЕС. Если ЕС действительно начнет их принимать, то выбор будет сделан в первую очередь в пользу людей, имеющих реальный шанс на получение убежища. И у иракцев, а особенно у выходцев из стабильного по ближневосточным меркам Курдистана, такие шансы на порядок ниже, чем у граждан Сирии, прибывающих из страны, которой продолжает править кровавый диктатор Башар Асад. Этот важный партнер режима Лукашенко и сам не заинтересован в возвращении сирийцев, среди которых хватает противников сегодняшней сирийской власти.

И это, вероятно, и есть основные причины, по которым целенаправленная эвакуация в Сирию не производится.

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