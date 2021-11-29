Великобритания вернет войска ближе к Восточной Европе 29.11.2021, 11:56

1,338

Британские войска покинули Германию в 2010 году.

Командование армии Великой Британии перебросит сотни единиц техники на новую базу НАТО в ФРГ в Зеннелагере у города Падеборн (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), что улучшит реагирование Лондона при гипотетическом конфликте с Россией, сообщает The Times.

В рамках крупнейшей за последние 20 лет трансформации военной службы армия хочет разместить бригаду в 250 единиц техники ближе к Восточной Европе на случай войны с Россией, отмечает газета.

Речь идет о кардинальной смене стратегии – обратно в Германию отправятся сотни единиц техники, включая танки и беспилотники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».