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Великобритания вернет войска ближе к Восточной Европе

  • 29.11.2021, 11:56
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Великобритания вернет войска ближе к Восточной Европе

Британские войска покинули Германию в 2010 году.

Командование армии Великой Британии перебросит сотни единиц техники на новую базу НАТО в ФРГ в Зеннелагере у города Падеборн (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), что улучшит реагирование Лондона при гипотетическом конфликте с Россией, сообщает The Times.

В рамках крупнейшей за последние 20 лет трансформации военной службы армия хочет разместить бригаду в 250 единиц техники ближе к Восточной Европе на случай войны с Россией, отмечает газета.

Речь идет о кардинальной смене стратегии – обратно в Германию отправятся сотни единиц техники, включая танки и беспилотники.

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