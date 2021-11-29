Словарь Уэбстера назвал «вакцину» словом года 29.11.2021, 16:06

Слово «вакцина» пользователи одного из самых известных словарей английского языка искали в этом году чаще на 600%.

Словом года в английском языке стало слово «вакцина». Об этом объявили составители словаря Уэбстера, издательство Merriam-Webster, пишет РБК.

За последний год пользователи искали это слово в словаре на 601% чаще, за последние два года число запросов выросло на 1048%, говорится в сообщении издательства.

«Есть две причины огромной популярности слова «вакцина». Первая — научная. Препараты от коронавируса были разработаны с удивительной скоростью. Вторая — споры о вакцине, в том числе связанные и с политикой», — объяснил AP главный редактор словаря Питер Соколовски.

Составители словаря назвали еще десять слов, которые пользователи искали чаще всего в этом году. Ими стали:

- insurrection («восстание»), в связи с событиями 6 января и захватом американского Капитолия;

- perseverance («настойчивость») — благодаря одноименному марсоходу NASA;

- woke («осведомленный» или «вовлеченный», используется для описания людей, проповедующих бдительное отношение к расовому или социальному угнетению);

- nomad («кочевник») — это произошло, в частности, благодаря фильму «Страна кочевников»;

- infrastructure («инфраструктура»);

- cicada («цикада»);

- Murraya («дерево муррайя»);

- cisgender («цисгендер» или «цисгендерный»);

- guardian («страж»);

- meta («мета»).

17 ноября Кембриджский словарь английского языка словом года назвал «настойчивость» (perseverance). На сайте словаря его запрашивали 243 тыс. раз. При этом представители Кембриджского университета предположили, что популярность этого слова связана не только с посадкой на Марсе в феврале аппарата NASA Perseverance Rover, но и с настойчивыми попытками преодолеть пандемию коронавируса. А выбор составителей Оксфордского словаря оказался идентичен словарю Уэбстера — слово vax, означающее «вакцина», «вакцинация», «вакцинировать».

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