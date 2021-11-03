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Геологи выяснили происхождение странного стекла в пустыне Атакама

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  • 3.11.2021, 17:25
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Геологи выяснили происхождение странного стекла в пустыне Атакама
иллюстрационное фото

Его возраст насчитывает не менее 12 тысяч лет.

Ученые из США нашли доказательства их космического происхождения, пишет «Новое время».

Эти странные осколки стекла сгруппированы в нескольких местах вдоль своеобразного коридора в пустыне, и они достигают 50 см в поперечнике.

«Многие из них имеют морфологию, указывающую на скольжение, срезание, скручивание, скатывание и складывание (в некоторых случаях более двух раз), прежде чем они будут полностью закалены», — объясняют исследователи в работе под руководством геолога-планетолога Питера Шульца, профессора Университета Брауна, Род-Айленд.

Ранняя гипотеза предполагала, что они могли быть результатом взрыва большого метеора в атмосфере — гигантского воздушного взрыва, выбрасывающего фрагменты раскаленного огненного космического камня на поверхность пустыни. Эти фрагменты плавили песок и почву на месте.

Кроме того, в случае осколков стекла Атакамы ученые также предположили, что они могли образоваться за счет естественных поверхностных пожаров в другом возрасте и в другом климате, когда пустыня была покрыта обильной растительностью.

По словам Шульца и его коллег, гипотеза о внеземных космических породах на самом деле является более вероятным объяснением. В новом исследовании ученые собрали и изучили более 300 образцов стекла пустыни, изучив их под электронным микроскопом и проанализировав их химический состав с помощью спектроскопии.

Результаты, как утверждает команда, недвусмысленно предполагают, что стекло появились не на этой планете.

«Это первый раз, когда у нас есть четкие доказательства наличия на Земле стекол, которые были созданы тепловым излучением и ветром от огненного шара, взорвавшегося прямо над поверхностью», — говорит Шульц.

По словам исследователей, минералы в стекле, называемые цирконами, разложились с образованием минерала бадделеита, для которого потребовались бы чрезвычайно высокие температуры выше 1670 ° C, что намного жарче, чем лесной пожар.

Но это не все. Осколки стекла также содержали тысячи зерен экзотических минералов, которые редко можно увидеть на Земле; настолько редких, что они встречаются только в метеоритах и других внеземных породах.

Некоторые из этих странных минералов, в том числе внеземной кубанит, были ранее идентифицированы миссией NASA Stardust, которая собирала образцы с кометы Wild 2 в 2004 году.

Пока рано говорить наверняка, но каким бы ни был давно исчезнувший объект, создавший эти странные стеклянные поля в пустыне Атакама, он мог иметь какое-то отношение к Wild 2, по крайней мере, с точки зрения состава.

Еще одно совпадение, требующее дальнейшего изучения, заключается в том, что время этого взрыва в воздухе в значительной степени совпадает с исчезновением четвертичной мегафауны в Южной Америке, что само по себе совпало как с прибытием в этот район древних охотников-собирателей, так и с изменениями климата.

Что касается того, мог ли метеоритный взрыв иметь какое-либо отношение к этому вымиранию, пока не ясно.

«Еще слишком рано говорить о наличии причинно-следственной связи», — говорит Шульц. «Но что мы можем сказать, так это то, что это событие произошло примерно в то же время, когда мегафауна исчезла, что интригует».

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