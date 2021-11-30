Неожиданно отменен последний эвакуационный рейс из Минска в Эрбиль 6 30.11.2021, 9:19

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Минский аэропорт не называет причин.

Отменен сегодняшний вывозной рейс Iraqi Airways из Минска в Эрбиль, который, по словам иракских властей, должен был стать последним.

Об отмене сообщил минский аэропорт, не называя причины.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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