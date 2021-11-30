Нелегалы и «мировой заговор» 3 Telegram-канал «Письма к дочери»

30.11.2021, 14:10

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Вот наконец-то история с мигрантами приобрела геополитический размах, за который не стыдно.

Я чувствовал, давно чувствовал, что в ней чего-то не хватает. Потому что… ну мигранты, ну штурм, ну лагерь беженцев, ну НАТО у ворот. А где масштаб? Где настоящее величие?

Но теперь все нормально. Вчера выяснилось, что мигрантов незаметно подкинули американцы (без них геополитического величия, ясное дело, не бывает), чтобы Польшей развалить Евросоюз, путем нападения Украины на Россию. А мигранты должны отвлекать белорусскую армию, которая иначе бы всех спасла.

Вот вообще, спасла бы, без вопросов. Буквально каждого. Но пока, извините, занята. Но главное – держаться. Но сейчас ни одной свободной минуты. Но потом обязательно спасет. Но пока весь график расписан. Но как только появится свободное окно, так она сразу придет на помощь. Если еще останется кому. Потому она точно непобедимая и в некоторых местах даже легендарная. И может она не распробовала сладость побед, но и горечь поражений тоже не познала.

Короче, обнаружился нормальный уже мировой заговор, корни которого уходят куда-то глубоко. Куда глубоко я пока достоверно не знаю, но, возможно, это все вообще придумал Черчилль в 18-м году.

И сейчас на горизонте вырисовывается любопытный морально-политический казус. Получается, что мигранты, которых белорусские власти подогрели и обобрали, или подобрали и обогрели – не просто невинные жертвы мирового империализма. Они орудие этого империализма в большой геополитической игре. Пока, может быть, все еще невинное, но невинность не отменяет самого факта.

И если теперь отправить мигрантов по домам, то можно будет изобразить, что это не поражение и уступка бессильному Западу, а совсем наоборот. Это будет победа над мировым империализмом, чьи планы белорусские власти прозорливо разгадали и бесстрашно разрушили. Тем более, что один из участников заговора даже обещал отсыпать денег на обратные билеты, если белорусские власти будут вести себя хорошо. И телевизору остается только разъяснить авторам планов об их планах поподробнее. А то может получиться неловко, если они вдруг будут не в курсе.

Но можно и не объяснять. Потому что про заговор ведь рассказывали не для империалистов, которые вообще вряд ли заметили свое вчерашнее разоблачение. Как я себе понимаю разоблачения были затеяны для внутреннего потребления свидетелями стабильности. Такая терапия для пострадавшего в миграционном кризисе стабильно бессознательного. В том смысле, что Акела не такой, которые промахивается, а уже практически настоящий лев и царь зверей.

Версию еще, конечно, придется подшлифовать. Хотя, с другой стороны, возможно лучше этого и не делать. В конце концов, когда это свидетели стабильности обращали внимание на мелкие шероховатости сюжета? А то в процессе доработки можно нечаянно нанести какой-нибудь сопутствующий ущерб. И понадобится новый заговор, чтобы смягчить его последствия.

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