Когда язык – предатель 3 30.11.2021, 17:13

15,906

Фото: AP

О чем свидетельствуют заявления Путина?

Никто не ставит под сомнение правовую возможность Байдена или Макрона избираться президентами на новый срок, пишет телеграм-канал «Серпом По». Потому что она твердо установлена в законах, а не получена путем махинаций – толкования про «два срока подряд», «рокировки», обнуления.

Но вот, что касается руководителя страны Путина, то, похоже, у него самого есть понимание, что его правовое положение не столь устойчиво, как у президентов в западных демократиях. Отсюда его сегодняшнее заявление о том, что он имеет право избираться в 2024 году президентом. Проговорился.

Верно, на народ российский Путин здесь внимания не обращает, а вот резолюция, внесенная американскими законодателями (вряд ли имеющая шансы воплотиться в решение властей Америки), вероятно, вызвала в душе «нацлидера» беспокойство.

По словам Путина наличие у него возможности, просидев на вершине власти к 2024 году почти четверть века, продлить свои полномочия до конца десятилетия, стабилизирует ситуацию в России.

Что же это за нестабильная система создана за четверть века в России, что рядовой для западных демократий вопрос о смене властей на выборах способен привести к нестабильности? В чем преимущества порядка, при котором одно лицо, вынутое в конце прошлого века из кармана Ельцина, настолько раздулось от самомнения, что считает, будто его правление скрепляет Россию? А без возможности для него и его друзей сидеть здесь у власти треть столетия – страна упадет в нестабильность? Проговорился.

Лучше было бы молчать. А заявление Путина в немногих словах приоткрывает то, что скрыто – несмотря на полицейские меры и «катаемую в асфальт» страну, нет на самом верху уверенности в стабильности того, что создано. Скорее, эти самые меры есть компенсация внутренней слабости.

И правильно, что наверху нет уверенности. Построен замок из песка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».