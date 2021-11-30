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Отключение от SWIFT: Вы еще храните деньги в белорусских банках?

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  • 30.11.2021, 19:31
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Отключение от SWIFT: Вы еще храните деньги в белорусских банках?

В Банковском процессинговом центре рассказали, что будет в случае отключения Беларуси от SWIFT.

Самые неожиданные сценарии могут воплощаться в жизнь. БелТА спросила у заместителя генерального директора Банковского процессингового центра Александра Юлдашева: «Сможет ли „Белкарт“ на фоне угрозы отключения Беларуси от SWIFT при негативном сценарии компенсировать отсутствие Visa и Mastercard?» Также напомним, что такое SWIFT.

— «Белкарт» на территории Беларуси представлена очень хорошо — с точки зрения и инфраструктуры, и белорусов, которые сделали «Белкарт» своей «повседневной» карточкой. Благодаря этому мы уверены в том, что «Белкарт» была, есть и будет надежным платежным средством для белорусов, несмотря на какие-либо новые вызовы в будущем, — ответил Александр Юлдашев.

Также он сообщил о взаимодействии с национальной системой России «Мир».

— Мы его оцениваем как возможность расширить географию использования «Белкарт» и укрепить взаимодействие с локальными платежными системами других стран. Таким образом, уровень надежности и безопасности сохраняется достаточно высоким, а владелец карточки «Белкарт» (так же, как и владелец карточки «Мир») получает новые и очень полезные ему возможности безопасного расчета за границей. Прежде всего — в России, наиболее посещаемой белорусами стране. «Белкарт» и «Мир» сделали все необходимое для взаимного обслуживания держателей карточек во всей инфраструктуре наших платежных систем, в том числе в интернет-пространстве, трансграничные переводы между карточками двух платежных систем. Важно отметить и то, что «Белкарт» данным проектом открывает для белорусов рынок не только России, но и Армении, Кыргызстана, Абхазии, Казахстана и других стран, состоящих в данном проекте.

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