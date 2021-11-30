закрыть
30 ноября 2021, вторник, 21:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Команду «МАЗ» официально исключили из числа участников «Дакара»

7
  • 30.11.2021, 20:09
  • 6,442
Команду «МАЗ» официально исключили из числа участников «Дакара»

Санкции в действии.

Организаторы ралли-марафона "Дакар" из компании A.S.O. официально подтвердили, что белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" не сможет принять участие в гонке 2022 года и что это связано с санкциями, которым был подвергнут Минский автомобильный завод.

В заявлении для "Чемпионата" организаторы подчеркнули, что были вынуждены убрать экипажи мазовцев из стартового листа по решению французских властей, в юрисдикции которых действует компания-организатор.

Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" находились в предварительном списке участников грузового зачета, однако затем пропали из него, что стало неожиданностью для самой белорусской команды.

"Вследствие мер, принятых Европейским союзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, французские власти проинформировали организаторов "Дакара", что для МАЗа юридически невозможно принять участие в гонке 2022 года. Организаторы "Дакара" были вынуждены проинформировать МАЗ об этом решении", — сообщили в пресс-службе A.S.O.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский