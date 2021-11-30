Команду «МАЗ» официально исключили из числа участников «Дакара» 7 30.11.2021, 20:09

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Санкции в действии.

Организаторы ралли-марафона "Дакар" из компании A.S.O. официально подтвердили, что белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" не сможет принять участие в гонке 2022 года и что это связано с санкциями, которым был подвергнут Минский автомобильный завод.

В заявлении для "Чемпионата" организаторы подчеркнули, что были вынуждены убрать экипажи мазовцев из стартового листа по решению французских властей, в юрисдикции которых действует компания-организатор.

Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" находились в предварительном списке участников грузового зачета, однако затем пропали из него, что стало неожиданностью для самой белорусской команды.

"Вследствие мер, принятых Европейским союзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, французские власти проинформировали организаторов "Дакара", что для МАЗа юридически невозможно принять участие в гонке 2022 года. Организаторы "Дакара" были вынуждены проинформировать МАЗ об этом решении", — сообщили в пресс-службе A.S.O.

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