У ОАО «МАПИД» начались проблемы

У ОАО «МАПИД» начались проблемы1
- 4.11.2021, 17:39
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Один из заводов холдинга переходит на «четырехдневку».
Telegram-канал «Баста!» сообщает, что ОАО «МАПИД» — крупнейшего строительного предприятия в Беларуси — начались проблемы.
Один из заводов переходит на 4-дневную рабочую неделю.
Подписан приказ о переходе на четырехдневную рабочую неделю Завода крупнопанельного домостроения №1. Предприятие выпускает железобетонные изделия, бетонные изделия фундаментов, а также бетонные, растворные, штукатурные, известково-песчаные смеси.