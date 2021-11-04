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У ОАО «МАПИД» начались проблемы

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  • 4.11.2021, 17:39
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У ОАО «МАПИД» начались проблемы

Один из заводов холдинга переходит на «четырехдневку».

Telegram-канал «Баста!» сообщает, что ОАО «МАПИД» — крупнейшего строительного предприятия в Беларуси — начались проблемы.

Один из заводов переходит на 4-дневную рабочую неделю.

Подписан приказ о переходе на четырехдневную рабочую неделю Завода крупнопанельного домостроения №1. Предприятие выпускает железобетонные изделия, бетонные изделия фундаментов, а также бетонные, растворные, штукатурные, известково-песчаные смеси.

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