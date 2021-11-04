В ОПЕК+ решили не ускорять темпы нефтедобычи

В ОПЕК+ решили не ускорять темпы нефтедобычи2
- 4.11.2021, 20:30
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Сегодня состоялось заседание стран картеля.
На встрече министров ОПЕК+ в четверг, 4 ноября, приняли решение сохранить план по росту добычи нефти в декабре. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания.
Министры решили сохранить ранее принятое решение об увеличении нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки.
Отмечается критическая важность соблюдения полного соответствия обязательствам и механизма компенсации, используя преимущества продления периода компенсации до конца декабря 2021 года.
Как сообщает агентство Reuters, Саудовская Аравия отклонила призывы к более быстрому увеличению поставок нефти со стороны ОПЕК+.
Источники в ОПЕК+ заявили, что у Соединенных Штатов есть достаточно возможностей для увеличения добычи, если они хотят помочь миру ускорить восстановление экономики.