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В ОПЕК+ решили не ускорять темпы нефтедобычи

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  • 4.11.2021, 20:30
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В ОПЕК+ решили не ускорять темпы нефтедобычи

Сегодня состоялось заседание стран картеля.

На встрече министров ОПЕК+ в четверг, 4 ноября, приняли решение сохранить план по росту добычи нефти в декабре. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания.

Министры решили сохранить ранее принятое решение об увеличении нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки.

Отмечается критическая важность соблюдения полного соответствия обязательствам и механизма компенсации, используя преимущества продления периода компенсации до конца декабря 2021 года.

Как сообщает агентство Reuters, Саудовская Аравия отклонила призывы к более быстрому увеличению поставок нефти со стороны ОПЕК+.

Источники в ОПЕК+ заявили, что у Соединенных Штатов есть достаточно возможностей для увеличения добычи, если они хотят помочь миру ускорить восстановление экономики.

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