«Тайный сервис»: Какие услуги навязывают белорусам и что с этим делать? 6.11.2021, 18:20

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Один из лидеров по навязанным услугам – мобильные операторы.

О том, на какие уловки идут продавцы, чтобы продать дополнительные «блага», и что можно предпринять, если вы вдруг стали их «счастливым» обладателем, – в материале «АиФ». Наш эксперт – юрист Виктор Лещенко.

Платная «акция»

Один из лидеров «народного» рейтинга по навязанным услугам – мобильные операторы. Помимо традиционных услуг связи, вы, сами того не подозревая, можете платить за абсолютно бесполезные атрибуты. Например, тонинг, мелодию дня и другие подобные сервисы, которые вместо гудков предлагают послушать песню. В большинстве случаев такие услуги изначально подключают бесплатно, якобы «по акции», а потом они внезапно становятся платными. Поэтому при заключении договора с оператором следует изначально уточнить все нюансы и внимательно прочитать документы.

Бывает так, что оператор периодически меняет условия тарифов, о чем оповещает клиентов через официальный сайт. Но, как правило, на сайт заглядывают далеко не все, поэтому не лишним будет периодически заказывать детальный отчет о списанных средствах. Если платные подписки или рассылки прогноза погоды, гороскопа, анекдотов и прочего появились без вашего согласия – обращайтесь к оператору.

Подобные «фокусы» могут быть и у интернет-провайдеров. К примеру, сервис «родительский контроль», который позволяет оградить детей от просмотра взрослого контента, услуга антивируса. Части клиентов они не нужны, поэтому стоит уточнить, какие именно дополнительные сервисы у вас подключены.

КРУПНАЯ ПОКУПКА

В магазинах бытовой техники могут предложить услугу установки программного обеспечения на новый компьютер. Это не запрещено, но ставить условие, что приобретение техники возможно только «в комплекте» с услугами мастера по настройке, нельзя. Также, если вы хотите приобрести, к примеру, новый телевизор в рассрочку и вам говорят, что это возможно лишь при условии приобретения дополнительной гарантии на телевизор, в данном случае продавец лукавит. Обусловливать покупку товара (работы, услуги) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг) запрещается, указано в ст. 19 Закона «О защите прав потребителя».

Покупка автомобиля – событие чрезвычайно важное для его нового владельца, но для продавца это только бизнес. Поэтому неудивительно, что основную покупку дилер старается сопроводить дополнительными «благами». К примеру, если вы решили поменять летнюю резину на зимнюю, а дилер говорит, что ее нужно покупать и менять только в автоцентре, иначе «слетит» гарантия, то он вводит вас в заблуждение. Если комплект шин, приобретенных по вашему выбору, по своим характеристикам соответствует устанавливаемым заводом-изготовителем, то гарантия не «слетит», а требования приобрести что-либо «у нас и только у нас, а иначе…» противоречат закону.

БЕЗ ВАШЕГО СОГЛАСИЯ

Бывают и более мелкие «услуги», предоставление которых покупатель может даже не заметить. К примеру, достаточно часто возникает ситуация, когда хлеб в продуктовом магазине упакован в платный полиэтиленовый пакет. Для хлеба и ряда других товаров предусмотрена бесплатная упаковка. Если товар уже упакован в платную тару, то по требованию покупателя продавец должен его перефасовать в бесплатный вариант.

Нюансы могут возникнуть и в цветочном магазине. Продавец может «забыть» вас спросить, нужно ли упаковать букет в целлофан или перевязать его лентой. Как правило, такой сервис оплачивается дополнительно, но продавец об этом умалчивает. Если вы заметили такие «хитрости», можете оставить запись в Книге замечаний и предложений. Администрация по закону обязана отреагировать на нее и вернуть вам впустую потраченные средства.

Обратите внимание и на жилищно-коммунальные услуги. «Любой участник совместного домовладения вправе отказаться от получения дополнительных ЖКУ и не оплачивать их. Это предусмотрено п. 3 ст. 166 Жилищного кодекса Республики Беларусь, а также Законом «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», – уточнили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство». – Причем навязать этот договор конкретному хозяину квартиры никто не вправе». К дополнительным услугам относятся, к примеру, организация работы и содержание вахтеров (консьержей) в многоквартирном жилом доме, установка и (или) техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией и другие.

Будьте внимательны у стоматолога в платной клинике. Если врач при лечении зуба неожиданно для вас еще удалил зубные камни, но не предупредил вас об этом заранее, то платить за эту услугу необязательно, все должно быть прописано в договоре об оказании услуг.

Если во время отдыха за границей работник отеля решил донести чемодан до вашей комнаты, но вы его об этом не просили, оставить портье чаевые можно по своему усмотрению.

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