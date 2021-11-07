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Мигранты вышли на митинг в Минске?

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  • 7.11.2021, 9:18
  • 53,988
Мигранты вышли на митинг в Минске?

Очевидцы сообщили о больших скоплениях нелегалов в центре столицы.

Читатель телеграм-канала «Белсата» прислал фото большого скопления мигрантов через дорогу от ТЦ «Галерея Минск».

«Проходит что-то похожее на митинг мигрантов или их собрание», — сообщил очевидец.

Массовые скопления мигрантов, которые перебегали через проезжую часть, были замечены минчанами и на Немиге.

Напомним, что в конце октября появилась информация о подготовке мигрантами 15-тысячного митинга в центре Минска.

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