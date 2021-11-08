В Польше назвали число штурмующих границу мигрантов 8.11.2021, 19:37

3,112

Нелегальных мигрантов охраняют спецслужбы режима Лукашенко.

У границы Польши и Беларуси находятся порядка трех-четырех тысяч мигрантов, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. По его словам, всего в Беларуси находится более десяти тысяч нелегальных мигрантов. Все они намереваются прорваться в Польшу.

При этом Мюллер отметил, что власти Польши опасаются эскалации напряженности и провокаций военного характера на границе. Речь в том числе о провокациях со стороны белорусских силовиков и лиц, которые с ними связаны, в том числе ситуации наведения оружия, так называемой слепой стрельбы.

Порой польским пограничникам бывает сложно определить, какой характер носит тот или иной выстрел. «Использование оружия - последнее, что мы хотим делать», - подчеркнул он.

Между тем президент Польши Анджей Дуда перенес визит в Словакию. Причина в миграционном кризисе, возникшим на границе с Беларусью. Ранее в понедельник Дуда собрал совещание по ситуации на границе с Беларусью. В этот же день представитель Пограничной стражи Польши заявил, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».