Дуда и Зеленский обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

Дуда и Зеленский обсудили ситуацию на польско-белорусской границе5
- 8.11.2021, 22:29
- 6,180
Также президент Польши провел телефонный разговор с президентом Литвы.
8 ноября президент Польши Анджей Дуда говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации на польско-белорусской границе.
Также в понедельник президент Польши провел телефонный разговор с президентом Литвы. "Существенных разногласий нет. Все видят, что делает Лукашенко", — написал в Twitter глава президентского бюро международной политики Якуб Кумах.
В понедельник к белорусско-польской границе пришла колонна мигрантов (2-4 тысячи человек), которые пытались прорваться в Польшу. Они организовали палаточный городок недалеко от границы.