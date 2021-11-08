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Дуда и Зеленский обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

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  • 8.11.2021, 22:29
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Дуда и Зеленский обсудили ситуацию на польско-белорусской границе
иллюстрационное Фото: president.gov.ua

Также президент Польши провел телефонный разговор с президентом Литвы.

8 ноября президент Польши Анджей Дуда говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации на польско-белорусской границе.

Также в понедельник президент Польши провел телефонный разговор с президентом Литвы. "Существенных разногласий нет. Все видят, что делает Лукашенко", — написал в Twitter глава президентского бюро международной политики Якуб Кумах.

В понедельник к белорусско-польской границе пришла колонна мигрантов (2-4 тысячи человек), которые пытались прорваться в Польшу. Они организовали палаточный городок недалеко от границы.

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