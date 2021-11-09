Bloomberg: Россия перебрасывает танки к границе с Украиной 9 9.11.2021, 11:50

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иллюстрационное фото Wikipedia

Батальон Т-80У прибыл в Воронежскую область РФ.

В Воронежскую область прибыл как минимум один батальон российских танков Т-80У, сообщает Bloomberg со ссылкой на британское агентство Jane's, которое занимается военной аналитикой.

По данным агентства, танки могут направляться на полигон Погоново, который находится в 250 километрах от границы с Украиной. Видео с ними появилось в соцсетях 7 ноября.

Неделю назад Jane's сообщало о развертывании танков и самоходной артиллерии из одной и той же российской дивизии в Брянской и Курской областях рядом с северной границей Украины.

В конце октября о наращивании российских войск у границы с Украиной сообщила Washington Post. Позже передвижение российских войск в граничащие с Украиной регионы зафиксировали аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT). Они проанализировали появившиеся в соцсетях фото и видео и нашли скопления российской техники в Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Курске.

Кроме того, Politico опубликовало спутниковые фотографии, которые, как утверждается, доказывают размещение российской военной техники возле границ с Украиной и Беларусью.

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