Google запустил функцию по поиску питомцев на картинах известных художников 9.11.2021, 18:44

Сервис распознает собак, кошек, рыбок, птиц, лошадей и других животных.

Компания Google добавила в проект Arts & Culture новую функцию Pet Portraits. Благодаря ей теперь любой желающий может найти портрет своего питомца на картинах известных художников или других произведениях искусства, сообщается в блоге Google.

Отмечается, что функция распознает собак, кошек, рыбок, рептилий, лошадей и кроликов. Чтобы воспользоваться ей, необходимо установить приложение Google Arts & Culture и направить камеру на питомца. После этого приложение найдет его «портрет» среди работ известных художников, египетских статуэток, китайских акварелей и других произведений искусства.

Когда пользователь делает фото питомца, приложение распознает животное на нем, обрезает изображение и помещает по центру. После этого фотографию животного сравнивают с десятками тысяч произведений искусства из разных коллекций, чтобы найти наиболее похожее изображение.

Приложение также позволяет нажать на кнопку «узнать больше», благодаря чему пользователь может ознакомиться с историей создания произведения искусства.

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