«Режим выстрелил себе даже не в колено» 12 1.12.2021, 14:22

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Что может потерять Беларусь от признания диктатором Крыма российским.

Высказывания белорусских властей по Крыму были довольно переменчивыми все время с момента аннексии полуострова в 2014 году. Новые заявления Лукашенко порождают вопрос, какими будут последствия для Беларуси, если Минск официально назовет полуостров российским.

Старший экономический сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук проанализировал для zerkalo.io возможные экономические потери такого решения.

На признание Крыма российским Киев может ответить торговым эмбарго

Из-за действий властей Беларусь настолько изолирована от внешнего мира, что вряд ли Минск опасается ухудшения отношений с другими странами в политической плоскости. Интерес остается в сохранении отношений с главным союзником — Россией. А вот экономические последствия от признания Крыма российским будут связаны, в первую очередь, с ответом со стороны Киева. Скорее всего, он будет заключаться в том числе в разрыве торговых отношений. Судя по данным последних пяти лет, это коснулось бы около 12−13% белорусского экспорта.

Экономист Дмитрий Крук считает, что именно исходя из экономических интересов Беларуси на украинском рынке, признание Беларусью Крыма российской территорией маловероятно. Во-первых, это одна из немногих стран, с которой у Беларуси сложилось устойчивое позитивное сальдо внешней торговли. В последние годы экспорт на украинский рынок в среднем на 2 млрд долларов превышает импорт оттуда.

Если допустить, что официальный Минск все же признает Крым российским, как того желает депутат Андрей Савиных, то это выльется в прямые потери экспортеров товаров и услуг. Сворачивание торговли ударит и по промышленным, и по сельскохозяйственным предприятиям. Кроме того, будут усиливаться и другие экономические проблемы.

Беларусь потеряет важный рынок сбыта для своего главного товара — нефтепродуктов

Так как нефтепродукты играют особую роль в торговле с южной соседкой, то и потери для этого сектора от закрытия рынка будут самыми ощутимыми. В Украину идет не менее трети экспорта продукции белорусских НПЗ, более того, за счет выгодной логистики этот рынок финансово более привлекателен для отечественных компаний отрасли, чем западные. При этом поставки нефтепродуктов в Украину гораздо более важны для Беларуси, чем для покупающей их стороны, так как Киеву легче найти альтернативных продавцов, чем Минску покупателей.

— Сегодня экспорт значительной части нефтепродуктов и так поставлен под вопрос (в связи с введением санкций. — Прим. Zerkalo.io). Если допустить, что остановится и экспорт нефтепродуктов в Украину, то это означает, что отрасль нефтепереработки практически полностью прекратит экспорт и будет работать лишь на внутренний рынок. При таком экстремальном гипотетическом сценарии потери ВВП могут составить до 9% (за счет интенсивных межотраслевых взаимосвязей нефтепереработки), — объясняет экономист.

«Последствия будут если не катастрофичными, то очень значимыми»

Так как нефтеперерабатывающая отрасль в Беларуси выступает в роли устойчивого поставщика валютной выручки для всей экономики, тем самым поддерживая финансовую стабильность, то ее утрата грозит потрясениями на валютном рынке.

Что касается импорта из Украины, то ему потенциально можно найти альтернативу, отмечает экономист. Однако те товары и услуги, которые не получится диверсифицировать, будут дорожать. Это опять же принесет экономические потери белорусским компаниям и конечным потребителям.

Последствия разрыва торговых отношений с Украиной будут если не катастрофичными, то очень значимыми, считает Дмитрий Крук. Вряд ли Беларусь экономически может быть заинтересована в таком исходе.

— Понимая значимость рынка, рисковать экономическим бэкграундом очень опасно, даже если хочется задействовать украинские карты в более широком раскладе. Особенно это рискованно при текущем положении вещей, когда подвис вопрос с экспортом нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров на фоне санкций на конец года и последующие периоды. Всерьез рассматривать сценарий разрыва отношений с Украиной было бы выстрелом даже себе не в колено, а где-то в область сердца, — заключает эксперт.

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