«Не троньте меня, я — психический!» 16 Алексей Рощин

1.12.2021, 18:18

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Бульбофюрер говорит, что ему плевать на контракт, имея в виду... контракты Газпрома!

Я смотрю, белорусский бульбофюрер совсем уже отвязался - взялся уже грозить Евросоюзу отключением газа, так сказать, на постоянной основе. Особый смех в том, что он грозит "отключим газ!", имея в виду чужой газ, а если точнее - российский.

"МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть границу.

"Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?" — сказал он.

На уточняющий вопрос, серьезно ли он об этом говорит, Лукашенко ответил: "Конечно, серьезно".

Тут самый прикол в том, что когда Лукашенко говорит о "каких-то контрактах", он ведь имеет в виду отнюдь не свой "контракт с Польшей" на поставку ей газа - поскольку такого контракта между Белоруссией и Польшей просто нет. Он говорит, что ему плевать на контракт, имея в виду... контракты "Газпрома"! Разве это не прелесть?

Я прекрасно помню очень длительную опупею под названием "Как Газпром выкупал у Беларуси ее газотранспортную систему". То был процесс, растянувшийся лет на 6, если не больше, и шел он с 90-х по "нулевые". Лукашенко, надо отдать должное, упирался как ишак - или знаете, как пес, у которого хозяин пытается вытащить из зубов косточку. Упирается, рычит, если и выпускает, то по чуть-чуть, норовит за руку цапнуть - ужас!

"Газпром" отжимал тамошний "Белтрансгаз" по частям, очень муторно, при каждой итерации одновременно и выкручивая руки белорусам, и подкидывая им всякие ништяки. Сначала 25%, потом еще 25% минус одна акция, потом еще чуть-чуть, потом еще... Каждый шаг - миллиарды баксов, напрямую или откатами... В общем, путинские опричники, владеющие Газпромом, собственно, не так уж и давно смогли, наконец, утереть пот со лба и устроить небольшой фуршет по случаю "Белтрансгаз - наш!"

На сегодня газотранспортная система РБ - то есть белорусская часть "трубы", построенной еще в советское время и ведущей с месторождений на Ямале в Европу, принадлежит Газпрому, если я правильно помню, на все 100%. Проще говоря, чудноватый бульбофюрер не имеет к "трубе" вообще никакого отношения - собственно, ради этого все и затевалось (причем начали-то еще при Ельцине). Заветная мечта газпромовцев - вообще иметь в собственности все трубы, качающие наше сырье, вплоть до границ с Европой - чтобы по возможности ни хрена не делиться "за транзит" со всякими карликовыми странами из бывшего советского блока. С Белоруссией это получилось (хотя и стоило немеряных денег), с Украиной - нет, и нельзя сказать, что ей не предлагали; предлагали, да еще как!

Словом, собственность на Трубу - важная часть газпромовского мифа о "стабильности поставок", в котором мы не устаем уверять Запад. "Какие проблемы, геноссен, у нас все под контролем - видите, мы даже у безумного белорусского "батьки" всю его Трубу под ключ выкупили, не извольте-с беспокоится! Работает как часы-с!"

И вот, как видим, сам Лукашенко вовсе не считает, что у него чего-то там "выкупили". Он ясно дает понять, что по-прежнему распоряжается Трубой, а чья она - ему до фени. Захочет - повернет заслонку, и вся недолга.

По сути, Лука заявил на всю Европу, что вертел он "Газпром" (а соответственно, и Россию с Путиным) у себя на соответствующем органе - и что Европа, если ей зимой понадобится чем-то обогреваться, должна вести переговоры непосредственно с ним. Как он скажет - так и будет. Умора!

Позвольте! - скажет офигевающий от таких поворотов немецкий или там польский бюргер. - А газ-то чей, в конце концов? Кто нам его в Европу поставляет? И что Путин, что русские?

А что русские? Русские - это далекие северные варвары, они сидят там где-то у себя в снегах; кто их вообще видел? Все, что они пытаются привезти на продажу в ЕС, они везут через по-настоящему важное государство - с Великим Бульбофюрером во главе, который один и решает, что провезти можно, а что нельзя. Вот с ним Европе и предстоит иметь дело.

Алексей Рощин, ЖЖ

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