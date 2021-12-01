Аббас Галлямов: Нелояльность к Лукашенко фиксируется и в силовом корпусе 4 1.12.2021, 21:47

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Аббас Галлямов

У Синепалого ситуация совсем плохая.

Российский политолог Аббас Галлямов заявил, что у Таракана ситуация совсем плохая. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«У Лукашенко давно уже нет никакой репутации, поэтому хуже быть уже не может. Он давно уже держится не за счет репутации, а он держится на штыках. Поэтому в этом смысле ему терять нечего. Очевидно, что у него ситуация совсем плохая, и Россия зажала его в угол, и у того выхода не было», – сказал политолог.

По словам Галлямова, это заявление является еще одним косвенным подтверждением того, что Лукашенко держатся становится все сложнее.

«По всей видимости, нелояльность фиксируется и в силовом корпусе: не только среди гражданского населения, но и среди силовиков. Поэтому он не может больше себе позволить вертеть Россией, Путиным. Ему приходится поступаться той свободой маневров, которой он дорожил, свободой сидением между двумя стульями в пользу требования России, требования Путина», — сказал политолог.

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