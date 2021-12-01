Число пострадавших при взрыве на шахте в РФ выросло до 99 1.12.2021, 22:57

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Погиб 51 человек.

Число пострадавших при взрыве, произошедшем на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, достигло 99 человек, сообщили в среду 1 декабря российские СМИ со ссылкой на правительство Кузбасса. В больницах остаются 16 пациентов, в том числе один в тяжелом состоянии. Еще 60 человек проходят лечение амбулаторно, передает DW.

Трагедия на угольной шахте "Листвяжная" в городе Белове произошла утром 25 ноября. В результате взрыва и пожара на глубине в 250 метров погиб 51 человек, в том числе 46 горняков и 5 спасателей. Накануне в МЧС сообщили, что спасатели обнаружили тела 18 погибших горняков и пяти спасателей, но их тела невозможно поднять из-за ухудшения обстановки.

Сначала сообщалось о 52 погибших, но позднее один спасатель был найден живым и госпитализирован. Всего на момент трагедии в шахте находились 285 горняков.

Уголовные дела по факту аварии

Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело о нарушении промышленной безопасности (ч. 2 ст. 217 УК). Задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый зам Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, они отправлены в СИЗО на два месяца.

СК также возбудил дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК), в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова. Они также помещены под стражу.

После аварии на "Листвяжной" генпрокуратура РФ инициировала проверки в остальных шахтах Кузбасса. Сотрудники ведомства зафиксировали около 450 нарушений, связанных с промышленной и пожарной безопасностью. В итоге было составлено 180 административных протоколов и возбуждено еще одно уголовное дело о халатности.

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