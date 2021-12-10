Три блюда на Новый год 2022, которые вкуснее на следующий день

Три блюда на Новый год 2022, которые вкуснее на следующий день4
- 10.12.2021, 13:02
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Рецепты горячих блюд на новогодний стол.
Современный новогодний стол – это главное застолье года. Меню на Новый год 2022 составляют чуть ли не за месяц до праздника, долго обсуждают, проверяют рецепты и кропотливо делают заготовки на Новый год, пишет «Униан».
Диетологи однозначно советуют не переедать на Новый год глубокой ночью – а спокойно поужинать часиков в 18:00-20:00 (то есть в обычное, непраздничное время). А уже под бой курантов можно подать на стол новогодние закуски. И при этом пить побольше воды – для улучшения пищеварения и профилактики похмелья.
Как вариант – можно компенсировать себе новогоднюю "диету", устроив сытное новогоднее застолье утром или в обед 1 января, когда новый год окончательно вступит в свои права. При этом на первоянварский стол не лишним будет подать куриный бульон (или любой легкий суп на таком бульоне, например, с лапшой): он отлично помогает от похмелья.
Многим блюдам нужно настояться, чтобы полностью раскрылись все оттенки вкуса. В основном, это категория блюд, в состав которых входит мясо. И в этом плане нам повезло: 2022, по китайскому календарю, год животного мясоедного – Черного Водяного Тигра. Так что как раз на мясные блюда и надо делать упор, когда составляешь новогоднее меню 2022.
Итак, топ-10 блюд, которые вкуснее на следующий день:
- борщ;
- гороховый суп;
- мясной рулет;
- пицца;
- жареная курица;
- рыба под маринадом;
- лазанья;
- бефстроганов;
- тушеная говядина;
- салаты с майонезом.
Есть и десерты, которые отлично можно приготовить на Новый год 2022 – а съесть спокойно и на следующий день. Например, любой фруктовый пирог будет вкуснее после того, как пропитается фруктовыми соками. Очень хорошо хранятся в холодильнике и блинчики.
А теперь предлагаем вам рецепты новогодних блюд, которые со временем становятся только вкуснее.
Лазанья для ленивых: очень просто и вкусно
Чтобы слои лазаньи не распадались, а мясная начинка хорошо пропитала тесто – есть ее рекомендуется не сразу после приготовления, а дав ей настояться хотя бы несколько часиков.
Вам понадобится:
фарш куриный – полкило;
пара луковиц (всё зависит от их размера);
свежие грибы – тоже полкило (лучше всего брать шампиньоны), в качестве замены или дополнения тут могут выступить помидоры;
тонкий лаваш;
стакан молока;
нежирный сыр;
мука – 1 столовая ложка.
Как готовить:
Обжарить грибы с лучком и мясным фаршем – посолить.
Для соуса: развести муку в молоке, добавить соль и довести до кипения. Снять с огня и дать загустеть.
В форме для запекания выложить слоями: лаваш – затем фарш, лаваш – потом грибы – снова лаваш и дальше по этой схеме. Сверху заливаем соусом и посыпаем сыром.
Отправляем в духовку до образования румяной корочки: обычно это занимает 30-40 минут.
Mясной рулет вкуснее, чем в ресторане
Это блюдо – настоящая находка для любителей бутербродов с чем-то колбасным. Он не разваливается при нарезке, а вкус у него такой – что пальчики оближешь!
Вам понадобится:
филе куриной грудки – 350 г;
желатин – 30 г;
специи по своему вкусу (в идеале это соль, сухой чеснок, паприка, острая паприка, сушеная петрушка, специи для курицы) – каждой специи примерно по 1/2 ч. л.
Как готовить:
Филе нарезать на небольшие кусочки, смешать со специями и выложить на пищевую пленку. Сверху посыпать желатином.
Аккуратно заворачиваем всё в рулет. "Колбаску", что получилась, заворачиваем еще и в фольгу.
Духовку заранее разогреть до 200 градусов. На противень налить воды и выложить рулет (вода должна доставать примерно до середины рулета).
Готовим рулет примерно час. Затем остужаем блюдо примерно два-три часа. Остывший рулет лучше нарезается.
Можно сделать бутерброды с рулетом или подавать как самостоятельное блюдо.
Современный новогодний стол – пицца-палочки просто бомбические!
Это скорее праздничные закуски 2022, а не основное блюдо. Но они сытные (198 ккал на 100 г), оригинальные – и вы даже не представляете, как же это вкусно.
Вам понадобится:
Для теста:
творог брикетный – 180 г;
мука (можно смешать рисовую и пшеничную в равных пропорциях) – 4-5 ст. л.;
одно яйцо;
разрыхлитель – 1/2 ч. л.;
соль.
Для начинки:
сметана (как альтернатива – томатная паста);
ветчина;
сыр;
солёные огурчики.
Как готовить:
Хорошенько замешать творог с яйцом, постепенно добавляя муку и разрыхлитель. Тесто должно выйти эластичным.
Разделить тесто на две части и тоненько раскатать.
Смазать основу сметаной или томатной пастой, сверху добавить начинку. Свернуть всё трубочками, нарезать порционно (или можно ломать уже готовую).
Для придания особой пикантности можно смазать трубочки желтком и посыпать кунжутом.
Приготовление в духовке занимает около 25-30 минут при температуре внутри 180 градусов.
Наслаждаемся незабываемым вкусом!