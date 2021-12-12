Ученые определили количество слов, которые понимают собаки 2 12.12.2021, 9:30

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Животные оказались гораздо умнее, чем считалось ранее.

Собаки гораздо умнее, чем некоторые считают. В новом исследовании канадских ученых было обнаружено, что ваш четверолапый друг способен анализировать мельчайшие детали вашей речи, пишет nv.ua.

Буквально через долю секунды после того, как мы начинаем говорить слово — например, «погулять» или «угостить», собаки могут предугадывать дальнейшие действия и реагировать на то, что мы пытаемся сказать. В некоторой степени они могут даже понять тон нашего голоса, отмечают авторы исследования.

Хотя словарный запас собаки не такой большой как у человека новое исследование показывает, что среднестатистическая собака может последовательно реагировать на 89 слов или фраз.

Почти половина из них — это команды, такие как «сидеть» или «оставаться», но также понимаются некоторые общие слова, такие как «ждать», и глаголы, например, «лечить».

Было обнаружено, что наиболее образованные собаки из этой группы реагируют более чем на 200 конкретных слов, что примерно соответствует словарю двухлетнего ребенка, а наименьшее количество знакомых для собаки слов было 15.

У профессиональных собак, таких как те, которые обучены для армии, полиции или поисково-спасательных служб, словарный запас в 1,5 раза больше, чем у собак без профессионального обучения. Кроме того, пастушьи собаки, в том числе австралийская овчарка, бордер-колли и немецкая овчарка, а также собаки-компаньоны, бишон фризе, кавалер кинг-чарльз-спаниель и чихуахуа, также реагируют на большее количество слов и фраз, чем другие.

«Благодаря дополнительным исследованиям наш инструмент может стать действенным и экономичным исследовательским инструментом для определения некоторых из их компетенций и, возможно, поможет заранее предсказать потенциал отдельных собак для различных профессий», — заключают авторы.

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