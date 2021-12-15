США успешно испытали лазерное оружие в море
- 15.12.2021, 21:16
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Оно поможет нейтрализовать взрывчатки.
Военно-морские силы США испытали лазерное оружие и уничтожили плавающую цель в Красном море. Применять его будут для нейтрализации катеров-беспилотников, загруженных взрывчатками.
Об этом пишет APnews.
Испытания проходили в Аденском заливе. Лазерным оружием был обустроен корабль США "Портленд".
ВМС Штатов отмечает, что лазер успешно ликвидировал цель. Еще в 2020 году "Портленд" применил лазер для нейтрализации летающего дрона.
Аденский залив расположен вдоль Йемена, который до сих пор находится в состоянии войны после того, как хуситы захватили его столицу в 2014 году. В частности, повстанцы разместили в этих водах беспилотные лодки, которые оборудованы взрывчатками.
Вероятно, испытания лазерного оружия США помогут в будущем нейтрализовать эти корабли