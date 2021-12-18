Ди Каприо во время съемок фильма прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти двух собак 8 18.12.2021, 15:29

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Актер решился на это из-за своих питомцев породы хаски.

Актер Леонардо Ди Каприо во время съемок фильма «Не смотрите наверх» прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти двух своих собак хаски. Об этом американскому журналу Entertainment Weekly рассказали сам Ди Каприо и его коллеги по фильму — Мэрил Стрип, Джона Хилл, Дженнифер Лоуренс и Тайлер Перри, сообщает tvrain.ru.

Во время круглого стола с актерами режиссер фильма Адам Маккей вспомнил, что у Ди Каприо есть две хаски, которых он назвал «настоящим торнадо». В период съемок собаки жили вместе с Ди Каприо и Хиллом в арендованном доме.

«Тебе нужно рассказать историю о замерзшем озере, эту сумасшедшую историю», — обратился Маккей к Ди Каприо.

«Обе собаки упали в замерзшее озеро. Я не понимал, как они там оказались», — рассказал Ди Каприо. Затем Лоуренс продолжила эту историю, добавив, что актер сначала прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти одну из собак. «Как только он вытолкнул одну собаку, туда прыгнула другая», — отметила актриса.

«Вторая собака начала вылизывать ту, что тонула, и так мы все оказались в озере <…> Они живут в Калифорнии и не понимаю, что такое замерзшее озеро», — сказал Ди Каприо.

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