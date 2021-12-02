Ирония трубы 5 Борис Бронштейн, «Новая газета»

2.12.2021, 9:08

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Борис Бронштейн

Россию ждет не конец света, а конец газа.

Ну вы, возможно, слышали: запасов нефти в России хватит еще на 30 лет, а газа — на 50. Это знающий человек сказал, Новак Александр Валентинович, российский вице-премьер. Принародно, на большом энергетическом форуме. Вот сижу и думаю, что лучше бы он мне одному это сказал. Зачем же огорчать все человечество?

Конечно, я сразу прикинул: к тому времени, когда кончится газ, мне будет 126 лет. Газовый баллон, которым я пользуюсь на своем садовом участке, заправить будет негде, и придется с седой бородой и больной коленкой тащиться в лес за дровами, чтобы вскипятить на костре чайник (надеюсь, запасы краснодарского чая в дачном ларьке не истощатся никогда).

Это нехорошо, что я в первую очередь о себе подумал и о своем чайнике. Надо было мыслить масштабнее и сразу вспомнить о жителях тех российских поселков и деревень, к которым лет через 49–50 наконец подведут трубы газопровода. Только разберут они в своих домах на кирпичики дровяные печи, только на радостях загрузят в духовку газовой плиты противень с курицей и картошкой, как на экране телевизоров возникнет Александр Валентинович (дай бог здоровья, ему будет 100 лет) и сообщит, что газ в российских недрах кончился. Вслед выступят лидеры думской оппозиции, Геннадий Андреевич и Владимир Вольфович (оба примерно мои ровесники), и эмоционально призовут Русь к топору. Ох, и нарвутся они на лесника дядю Васю!

Надо было мне подумать и о ждущих нашего газа европейцах. Через 50 лет как раз будет все готово к долгожданному запуску «Северного потока-2».

Уже подъедет телевидение, уже участники церемонии пошутят, что в случае новых санкций отключат Европе не только газ, но и течение Гольфстрим, уже протрут тряпочкой колесо вентиля… Останется только прояснить позицию 125-летнего Дональда Трампа, который к тому времени, пожалуй, все же изберется второй раз президентом США.

Поскольку Трамп уже не будет помнить, что говорил о «Северном потоке» в свой первый президентский срок, и будет колебаться между санкциями и одобрением проекта, то, вероятно, он попробует соотнести свое мнение с позицией 129-летнего оппонента от демократов Джо Байдена. А тот еще в свои молодые президентские годы, в начале 20-х, в этом вопросе слегка запутался, так чего от него ждать через 50 лет? И когда два пожилых джентльмена будут пикироваться на дебатах, в последней нашей скважине послышится легкий пшик, и будет уже не важно — открыт вентиль или навсегда закрыт.

Ну и еще. О миллионах болельщиков петербургского «Зенита» кто подумает? Через 50 лет лишившийся прибыли «Газпром» уже не сможет покупать своему футбольному клубу дорогостоящих бразильцев, а средства, вырученные от продажи небоскреба в Лахте, уйдут на отступные 83-летнему Дзюбе, все еще продолжающему бить пенальти по центру ворот.

Нелегко заглядывать на полвека вперед. Что-то будет так, что-то не так. И в этом отличие будущего от настоящего. От настоящего, в котором все не так.

Борис Бронштейн, «Новая газета»

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