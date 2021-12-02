Бастуй, Беларусь!
- 2.12.2021, 12:27
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Видеофакт.
Рабочий одного из минских предприятий записал видео, в котором он «положил» три огромных болта — на начальство, бухгалтерию и работу.
«Бастуй, Беларусь! Оставайся дома!», — прокомментировал мощный перфоманс рабочего телеграм-канал «Баста!».
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.
4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.