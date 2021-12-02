Tesla выпустила квадроцикл для детей 2.12.2021, 20:42

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Детский квадроцикл Cyberquad обойдется в 1900 долларов.

Tesla начала продажи квадроцикла для детей Cyberquad. Транспортное средство доступно в интернет-магазине компании.

«Будьте готовы к любым приключениям с полностью электрическим Cyberquad», — говорится в описании товара. Представители компании отмечают, что дизайн детского транспортного средства вдохновлен внешним видом электрического пикапа Cybertruck. Четырехколесный квадроцикл имеет стальную раму, мягкое сиденье и регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом.

Транспортное средство также оснащено светодиодными фарами. Cyberquad имеет запас хода до 15 миль (около 24 километров), его обеспечивает литий-ионной аккумулятор. Максимальная скорость квадроцикла составляет около 16 километров в час. Стоимость машины от компании Илона Маска составляет 1900 долларов или около 135 тысяч рублей.

В описании модели говорится, что устройство предназначено для детей в возрасте от восьми лет и старше. При покупке Cyberquad в начале декабря Tesla обещает доставить транспортное средство в течение двух-четырех недель.

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