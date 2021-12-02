Ангела Меркель официально покинула пост канцлера Германии 7 2.12.2021, 23:11

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Церемония проводов состоялась во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине.

Ангела Меркель официально покинула пост канцлера Германии, который она занимала 16 лет.

Официальная церемония проводов состоялась во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине.

Самая зрелищная часть этого грандиозного музыкального представления — марш воинских частей с факелами в полном парадном обмундировании.

Музыку к церемонии Меркель выбирала сама — военные музыканты отрепетировали христианский гимн «Великий Боже, мы славим тебя», мелодичный ранний поп-хит Нины Хаген «Ты забыл цветную пленку» и «Для меня прольется дождь из красных роз» немецкой актрисы и певицы Хильдегард Кнеф.

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