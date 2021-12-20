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Швейцария расширила санкции против режима Лукашенко

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  • 20.12.2021, 14:46
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Швейцария расширила санкции против режима Лукашенко

В список попали и пособники хунты, и предприятия.

Швейцария объявила о расширении санкций против режима Лукашенко. Туда попали 17 физлиц и 11 юрлиц. Они начинают действовать с сегодняшнего дня. Таким образом, Швейцария синхронизировала санкции с 5-м санкционным пакетом ЕС.

Под санкции Швейцарии попали: авиакомпания «Белавиа», «Центркурорт», «Оскартур», «Гостиница Планета», ОСАМ, Cham Wings Airlines, VIP Grub, «Гродно Азот», «Завод Химволокно», «Белоруснефть», «Белшина» и отель «Минск».

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