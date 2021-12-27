Ждать доллар по три рубля? 27.12.2021, 8:35

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Как сильно девальвируется белорусская валюта в 2022 году?

По мнению экспертов Евразийского банка развития, который довольно лоялен к режиму Лукашенко, курс белорусского рубля к доллару в 2022 году в базовом сценарии будет в среднем на уровне 2,65 рубля (ранее был прогноз на уровне 2,67 рубля). На 2023 год прогноз — 2,82 рубля. «По нашим расчетам, рубль в четвертом квартале 2021 года переоценен к доллару и в среднем к валютам стран — основных торговых партнеров», — уточняют в ЕАБР. Из рисков для экономики, которые могут сказаться на курсе рубля, аналитики отмечают угрозы для экспорта из-за снижения внешнего спроса и последствий санкций. Из других негативных факторов для экономики — разогнавшаяся инфляция.

«Инфляция в Беларуси прогнозируется выше, чем в странах — основных торговых партнерах, а девальвационные ожидания продолжат влиять на белорусскую валюту, — считают в ЕАБР. — В результате действия обозначенных факторов в базовом сценарии мы ожидаем постепенного ослабления рубля к доллару в среднесрочной перспективе. Ограничивать масштаб снижения стоимости рубля может прогнозируемое нами в Беларуси сохранение сдержанного внутреннего спроса и, следовательно, импорта».

В ЕАБР считают, что неопределенность прогноза остается высокой из-за сложности оценки потенциального влияния западных ограничений на белорусский экспорт, приток инвестиций и поведение домашних хозяйств.

Эксперты международного агентства S&P Global Ratings ранее заявляли, что курс доллара к концу этого года в Беларуси может составить 2,76 рубля, 2022-го — 3,04 рубля. В 2023 году курс «американца», по ожиданиям агентства, составит 3,19 рубля, а в 2024-м — 3,35 рубля.

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