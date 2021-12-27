закрыть
27 декабря 2021, понедельник, 10:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ждать доллар по три рубля?

  • 27.12.2021, 8:35
  • 13,478
Ждать доллар по три рубля?

Как сильно девальвируется белорусская валюта в 2022 году?

По мнению экспертов Евразийского банка развития, который довольно лоялен к режиму Лукашенко, курс белорусского рубля к доллару в 2022 году в базовом сценарии будет в среднем на уровне 2,65 рубля (ранее был прогноз на уровне 2,67 рубля). На 2023 год прогноз — 2,82 рубля. «По нашим расчетам, рубль в четвертом квартале 2021 года переоценен к доллару и в среднем к валютам стран — основных торговых партнеров», — уточняют в ЕАБР. Из рисков для экономики, которые могут сказаться на курсе рубля, аналитики отмечают угрозы для экспорта из-за снижения внешнего спроса и последствий санкций. Из других негативных факторов для экономики — разогнавшаяся инфляция.

«Инфляция в Беларуси прогнозируется выше, чем в странах — основных торговых партнерах, а девальвационные ожидания продолжат влиять на белорусскую валюту, — считают в ЕАБР. — В результате действия обозначенных факторов в базовом сценарии мы ожидаем постепенного ослабления рубля к доллару в среднесрочной перспективе. Ограничивать масштаб снижения стоимости рубля может прогнозируемое нами в Беларуси сохранение сдержанного внутреннего спроса и, следовательно, импорта».

В ЕАБР считают, что неопределенность прогноза остается высокой из-за сложности оценки потенциального влияния западных ограничений на белорусский экспорт, приток инвестиций и поведение домашних хозяйств.

Эксперты международного агентства S&P Global Ratings ранее заявляли, что курс доллара к концу этого года в Беларуси может составить 2,76 рубля, 2022-го — 3,04 рубля. В 2023 году курс «американца», по ожиданиям агентства, составит 3,19 рубля, а в 2024-м — 3,35 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников