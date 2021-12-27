закрыть
27 декабря 2021, понедельник, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литовские пограничники выловили из Немана девять плотов из сигарет

  • 27.12.2021, 18:37
Литовские пограничники выловили из Немана девять плотов из сигарет

Фотофакт.

На прошлой неделе литовские пограничники выловили девять плотов из сигарет, замаскированных под льдины.

В четверг пограничники заметили три подозрительных объекта в Немане, когда патрулировали границу с воздуха. Плоты вытащили на берег. Оказалось, что они сделаны из листов ДСП с прикрепленными к ним пачками сигарет Fest, NZ Gold и Minsk.

К трем плотам были прикреплены GPS-трекеры, к одному — мобильный телефон. Конструкции были покрыты грязью, льдом и снегом, чтобы сделать их похожими на льдины.

Еще пять подобных плотов вытащили из Немана в субботу, а один – в воскресенье, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Всего было изъято 754 пачки белорусских сигарет Fest, NZ Gold и Minsk. Их стоимость, включая налоги, оценивается в более чем 50 тысяч евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников