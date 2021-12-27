Литовские пограничники выловили из Немана девять плотов из сигарет 27.12.2021, 18:37

Фотофакт.

На прошлой неделе литовские пограничники выловили девять плотов из сигарет, замаскированных под льдины.

В четверг пограничники заметили три подозрительных объекта в Немане, когда патрулировали границу с воздуха. Плоты вытащили на берег. Оказалось, что они сделаны из листов ДСП с прикрепленными к ним пачками сигарет Fest, NZ Gold и Minsk.

К трем плотам были прикреплены GPS-трекеры, к одному — мобильный телефон. Конструкции были покрыты грязью, льдом и снегом, чтобы сделать их похожими на льдины.

Еще пять подобных плотов вытащили из Немана в субботу, а один – в воскресенье, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Всего было изъято 754 пачки белорусских сигарет Fest, NZ Gold и Minsk. Их стоимость, включая налоги, оценивается в более чем 50 тысяч евро.

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