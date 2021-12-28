«Собака дико завыла, а потом и мужа ударило током» 28.12.2021, 13:10

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Минчане прогулялись под световой аркой на Октябрьской площади.

Настоящим кошмаром закончилась для семьи минчан прогулка по вечернему Минску 25 декабря. Как и сотни белорусов, любящих праздничную иллюминацию, Марина с мужем, сыном и собакой Марикой отправилась на Октябрьскую площадь, к главной елке страны. И все было замечательно до определенного момента, пишет onliner.by.

Светящаяся арка

— Это был вечер выходного дня, поэтому всей семьей решили поехать в центр, — рассказывает Марина. — Помню, как пришли на Октябрьскую площадь в хорошем настроении, купили напитки и пирожные на ярмарке. На часах было примерно 22:50, и людей вокруг нас хватало: в каждом уголке площади виднелись семьи и компании ребят. Некоторые, как и мы, были с собаками.

Мы ходили, фотографировались и в какой-то момент решили спустить собаку с поводка (у нас лабрадор), чтобы она побегала за сыном. Они играли, а потом сын решил пробежать через световую арку, собака, естественно, ринулась за ним.

Речь идет о нескольких световых арках, которые в этом году были установлены со стороны Дворца профсоюзов. Как минимум семь «улыбок» ведут посетителей площади от одного из красивейших зданий города к главной елке страны (и наоборот).

— Однако после того, как сын и Марика зашли под одну из арок, началось что-то странное. Сначала собака стала поджимать лапы, мы еще подумали, что она могла наступить на что-то, уколоться. Потом собака упала, у нее начались страшные судороги.

Еще через секунду она стала дико выть — так, будто ее режут. Я никогда такого не слышала. К нам стали подбегать люди, чтобы спросить, что случилось, чем можно помочь, а мы и сами не понимали…

Собака полностью испражнилась, обкусала себе лапы и язык. Когда муж наклонился к ней, чтобы посмотреть, что случилось, укусила и его. Это было какое-то безумие. И вдруг я слышу мужской крик: «Уберите собаку, здесь током бьет». Это к нам на помощь с другого конца площади бежал один из патрульных. Его возглас слышали все, кто был в тот момент рядом (к сожалению, из-за стресса я не попросила ни у кого контакты). То есть люди, которые бывали на площади регулярно, знали об этой проблеме. Спрашивается, почему молчали? Ждали, чтобы кого-нибудь убило?

Милиция и ветеринарная клиника

Супруги оттянули собаку из-под арки, приступ, к счастью, прекратился. Марика лежала на земле, не в силах встать.

— Когда это все приключилось с собакой, мы занимались только ею, оставив все вещи под аркой. И вот Марике вроде стало лучше, муж пошел забрать рюкзак, термокружку и пакет. Только прикоснулся к вещам, как и его ударило током: говорит, прошло через руки, очень сильно чувствовалось в районе грудной клетки.

Было понятно, что оставлять такое без внимания нельзя. В это время дежуривший на площади наряд осматривал арку — нет ли где оголенных проводов или еще чего-то подозрительного.

Сначала я с перепугу набрала 103, потом сориентировалась и позвонила в 102, объяснила ситуацию, попросила прислать наряд милиции.

До приезда милиции на площадь пришел человек в сине-оранжевой форме, осмотрел цепочку арок, отключил несколько секций.

Через полчаса мне позвонили с неизвестного номера и сообщили, что иллюминацию вообще отключили (я это и так видела), больше никого током бить не будет. Звонивший представился сотрудником Центрального РУВД. Но мы все равно настояли, чтобы на место выехала группа.

По моим ощущениям, ждать наряд пришлось часа полтора. Мы жутко замерзли, но хотели все-таки разобраться с этой ситуацией, а потому стояли до конца. В итоге приехал ОМОН. Нас расспросили, что и как, записали контакты, уточнили, как мы себя чувствуем. Сказали, чтобы ехали в ветклинику, а уже потом в РУВД писать заявление, — заново переживает все события девушка.

В круглосуточной ветклинике лабрадору поставили предварительный диагноз «поражение электрическим током». Сказали наблюдать за состоянием собаки и, если будет ухудшение, срочно возвращаться в клинику делать УЗИ органов брюшной полости и кардиограмму.

— После этого мы поехали в РУВД Центрального района. Сначала нам говорили, что мы обратились не по профилю, но в итоге приняли два заявления — одно с описанием ситуации, а второе — с просьбой привлечь к административной ответственности лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию этой световой арки.

С того момента прошло три дня, с нами пока никто не связывался. Муж вчера проезжал по проспекту и видел, что арка работает: все секции светятся, надеемся, ее починили. Что касается собаки, то я не спала всю ночь с 25-го на 26-е — слушала ее дыхание, так как оно стало сбивчивым. Проблемы с дыханием остаются до сих пор.

Несмотря на то, что это все уже прошло, я очень переживаю: а что было бы, если бы током ударило ребенка (речь не только о моем сыне). В зимней обуви малыши легко могут зацепиться носком, шлепнуться на голые ладошки…

Страшно подумать, чем это все могло закончиться. Возможно, наша Марика спасла кому-то жизнь или здоровье.

Что это было?

Из нашей памяти еще не выветрилось летнее ЧП, когда девушку, опустившую ноги в фонтан, убило током. А тут такое… Чтобы разобраться в ситуации, Onlíner обратился в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома: все-таки супруги писали заявление в милицию. «„Минскэнерго“ проводит проверку», — пояснила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Также нам удалось выяснить, что красивые праздничные арки — вотчина «Минскрекламы». «Все неполадки устранены, арки работают, люди могут гулять на площади и не опасаться за свое здоровье. Сейчас мы разбираемся в этой ситуации, сделали запрос в „Мингорсвет“, скоро нам должны предоставить информацию. Но пока окончательных результатов проверки нет», — пояснили в организации.

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