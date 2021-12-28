The Washington Post: Китай снова начал испытывать Запад 7 28.12.2021, 16:50

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Пекин тренирует свои войска для нападения на американские авианосцы.

В начале октября китайские военные расширили свою активность вблизи Тайваня, что стало причиной паники на острове. Но настоящей целью такой военной активности Пекина, скорее всего, был не Тайвань, а Соединенные Штаты и другие пять американских союзников, проводивших совместные военные учения в близлежащих водах. Стратегическая ситуация в западной части Тихого океана быстро меняется, поскольку Пекин пытается расширить свое влияние в регионе и определить условия взаимодействия с Западом, пишет zn.ua со ссылкой на The Washington Post.

В период с 1 по 4 октября китайские ВВС отправили в воздушное пространство Тайваня около 150 военных самолетов. Это стало крупнейшим военным контингентом, отправленным на остров из Китая за один день.

Администрация президента США Джо Байдена раскритиковала действия Пекина, назвав их провокационными и дестабилизирующими, добавив, что они подрывают региональный мир и стабильность.

Но не желая обострять и без того напряженную ситуацию, администрация США не объявляла публично, что шаги Пекина, скорее всего, были ответом на самые крупные в истории совместные учения Соединенных Штатов и союзников, происходившие в соседнем Филиппинском море в тот же период.

Две группы авианосцев США, одна британская группа, три крупных японских корабля и военно-морские силы из Канады, Новой Зеландии и Нидерландов собрались в регионе для массовых учений.

Учения должны были подать сигнал решимости, без открытых заявлений в адрес Китая о том, что Соединенные Штаты и их союзники намерены сохранить свободу в районах Тихого океана, которые Пекин считает «своими». Это, несомненно, привлекло внимание Китая.

Соединенные Штаты и их союзники пытались добиться тонкого дипломатического баланса: отправив четкий сигнал Китаю, но не вызывая публичного спора. Однако вместо того, чтобы тихо выражать свою оппозицию учениям США, китайское правительство выбрало жесткую и публичную реакцию, что повлекло за собой кризис.

На данный момент не было прямого общения между двумя сторонами из-за ухудшения военных отношений. Китай и Запад «общались» с помощью военных кораблей и самолетов, оставляя неоднозначные сообщения.

«Это явно было направлено на то, чтобы отправить сообщение, и мы считаем, что время не было случайным. Китай «призывает Запад оставаться в стороне», — сказал высокопоставленный чиновник США об активности китайских ВВС вблизи Тайваня.

Тайвань услышал послание Пекина, ответив так же громко. Силы обороны Тайваня попытались ответить на агрессию китайских ВВС. Лидеры острова усилили свои призывы к международному сообществу сплотиться вокруг защиты суверенитета Тайваня на фоне роста угрозы Китая.

В правительстве США мнения чиновников разошлись по поводу того, насколько опасной стала ситуация в Тихом океане на той неделе.

Они заявили, что разведка США не может точно подтвердить, почему Пекин так решительно ответил на совместные учения западных союзников. Но все согласились, что оба события были связаны между собой и стороны пытаются закрепить новые позиции в условиях безопасности.

Многие аналитики внутри и за пределами правительства США считают, что Пекин, агрессивно реагируя на такие шаги, как совместные учения, пытается давить на Вашингтон, поскольку хочет закрепить свое господство в регионе. Китай запугивает страны Запада, считающие, что противостояние с Пекином неизбежно приведет к открытому конфликту.

«Мы должны быть осторожны, чтобы не позволить Китаю определять наши действия или получить право вето на то, что мы делаем для поддержания стабильности в регионе. Это просто создало бы больше простора для Пекина, чтобы продолжать менять баланс сил в свою пользу», – сказал известный научный сотрудник Института Гувера Майкл Ослин.

Китай «репетирует» вторжение на Тайвань и тренирует свои войска для нападения на американские авианосцы, но Пекин также «устраивает истерику», когда Соединенные Штаты увеличивают масштабы совместных военно-морских операций.

Общие военные учения стран Запада показывают, что Соединенные Штаты не одиноки в своей обеспокоенности усилиями Китая изменить баланс сил в Азии. Демократические союзники находятся на этапе, когда они знают, что нужно сделать больше, чтобы ответить на военную экспансию Китая в регионе. Но они все еще слишком беспокоятся о последствиях противостояния с Пекином.

Лучший способ продемонстрировать Китаю, что его провокации не сработают, это продолжать быстрыми темпами развивать способность Запада сохранить регион свободным, включая готовность встать на защиту Тайваня, если это необходимо. Риск эскалации реален, но перед лицом агрессии бездействие является наиболее опасным курсом, резюмирует издание.

Усиление конкуренции с США привело к тому, что Китай изменил свою политику военного базирования за рубежом, стараясь создать безопасностный круг из стран, зависящих от него экономически. Первой была создана база в Джибути. Теперь масс-медиа сообщают о планах Пекина открыть базу в Экваториальной Гвинее.

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